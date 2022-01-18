Vagas limitadas e reforços não garantidos: quem pode ser inscrito pelo Palmeiras para o Mundial

Sem a contratação de um centroavante e às vésperas de estrear no Campeonato Paulista, o Palmeiras inicia nesta semana a sua reta final de preparação para a disputa do Mundial de Clubes antes da definição da lista de 23 nomes que serão inscritos para a competição. E com mais opções no elenco que vagas disponíveis, são 27 atletas ao todo atualmente no elenco, a disputa interna no grupo é para ver quem aparecerá na relação final para o torneio intercontinental da Fifa no próximo dia 24, data limite para o clube definir sua relação.Segundo avaliação feita pelo LANCE! de acordo com os trabalhos do Verdão na pré-temporada e o rendimento apresentado em 2021, 20 nomes do atual plantel estariam com vaga definida no Mundial dentro do que se propõe o técnico Abel Ferreira.

Curiosamente, as dúvidas pairam justamente entre alguns reforços contratados pela equipe para esta temporada. Dos cinco nomes trazidos para o elenco, três estariam garantidos para a disputa nos Emirados Árabes Unidos: o goleiro Marcelo Lomba, reserva imediato do titular Weverton, o volante Eduard Atuesta, já com status importante no jogo proposto por Abel, e o centroavante Rafael Navarro, que ganha responsabilidade com a ausência de um nome de maior peso para o setor.

Outras duas contratações dependeriam ainda de avaliação, Jailson e Murilo. O volante está há um ano sem jogar e precisaria demonstrar que tem condições físicas ideais para aguentar a viagem.

O zagueiro, contratado do futebol russo, tem os cinco dias até a divulgação da lista para que mostrar que se encaixa no que o técnico português queria com a contratação de um zagueiro canhoto - um defensor para poder ajudar na saída de bola pelo lado esquerdo do campo, sem precisar sacrificar o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez na formação defensiva.

Pelos quatro jogos-treinos realizados pelo Palmeiras até aqui na pré-temporada, a ideia é que ele oficialize uma formação com três zagueiros, algo que já utilizava informalmente com Piquerez atuando recuado no setor. Essa escolha influenciaria a definição da lista.

Há ainda a questão Endrick. O Palmeiras consultou a Fifa e recebeu resposta positiva sobre a possibilidade de inscrever a joia de 15 anos da base. O torcedor sonha com a possibilidade e o L! apurou que Abel quer levar o jovem atacante para compor o elenco de treinos em Abu Dhabi e assim dar mais experiência para ele junto ao elenco profissional. Mesmo assim, para os palmeirenses, com a revelação junto ao grupo, em caso de algo ocorrer seria a realização de um sonho tê-lo por perto.Confira abaixo entre o elenco palmeirense quem estaria mais perto da disputa do Mundial:

Quem estaria garantido (20 atletas)

WevertonO goleiro, convocado até para a seleção brasileira por Tite, é peça fundamental e será titular em Abu Dhabi.

Marcelo LombaFoi contratado para ser o reserva de Weverton. E, como tal, está garantido no Mundial.

Vinícius SilvestreO regulamento da Fifa obriga a inscrição de um terceiro goleiro. Exatamente a função dele no elenco atual.

Marcos RochaMuito se especulou sobre a chegada de um lateral-direito na janela. Mas Marcos Rocha parece ter a confiança de Abel e a posição garantida.

MaykeTeoricamente reserva de Mayke, mas fez uma excelente final contra o Flamengo, não deve ficar fora da lista e ainda permite uma variação de estilo no esquema proposto por Abel Ferreira.

Gustavo GómezO paraguaio é titular e capitão do Verdão. Impossível não figurar na lista final de inscritos.

LuanNão agrada 100% da torcida, mas suas atuações no ano passado parecem ter feito Abel a elegê-lo como uma das principais peças do grupo.

RenanMais um jovem da base do Verdão no elenco que se destacou em 2021 com atuações de "gente grande". Mesmo não sendo titular, é opção como zagueiro e até como lateral-esquerdo, se houver necessidade. Sua polivalência o levará a Abu Dhabi.

Joaquín PiquerezPela sua importância tática - que o permite até a voltar como zagueiro e fechar uma linha de três -, o uruguaio é mais um titular absoluto que vai para o Mundial.

DaniloTitular absoluto, ídolo da torcida e sondado por gigantes europeus. Danilo é peça-chave do Verdão. estará na lista de inscritos.

Zé RafaelO braço-direito de Danilo forma um dos setores mais sólidos do Verdão. Vai para Abu Dhabi.

Eduard AtuestaPrincipal contratação do clube nesta janela, o colombiano encantou na pré-temporada, seja no campo, seja na sua entrevista de apresentação. Estará em Abu Dhabi e briga para ser titular.

Patrick de PaulaMais uma cria da base que se consolidou no plantel principal nos últimos anos e, como parte do plano de Abel, peça fundamental no Mundial.

Raphael VeigaTitular absoluto e fundamental na articulação ofensiva da equipe, não tem como ficar fora da relação dos inscritos.

Gustavo ScarpaOutra peça fundamental do Verdão, nas articulações do lado esquerdo do campo, nas finalizações de longa distância e na bola parada, além de ser uma opção pela ala. Tem vaga mais do que garantida.

RonyVirou titular absoluto nos últimos dois anos pela capacidade de jogar pelo lado direito ou fechar como centroavante. Tem a confiança de Abel e estará em Abu Dhabi.

DuduMaior ídolo do elenco atual do Verdão, e um dos melhores jogadores em atividade no país. Mesmo se não jogasse estaria na lista pela sua liderança sobre os companheiros e capacidade de mobilizar o grupo.

Rafael NavarroVeio do Botafogo e era para ser apenas uma opção de ataque. Pela ausência de um centroavante de peso, deve garantir a camisa 9.

DeyversonO histórico gol do título da Libertadores em Montevidéu já o fez carimbar o passaporte. Mas havia sim risco para o herói quixotesco do Verdão por conta do contrato acabando e da chegada de um nome de peso. Como não aconteceu, vai como opção de ataque em Abu Dhabi.

WesleyUma das poucas opções do elenco que aliam velocidade e habilidade, sobretudo o "um contra um". Tem se destacado nos treinos e é peça fundamental na construção dos esquemas de Abel.

Quem briga por uma vaga na lista (7 atletas)

Benjamín KuscevicAparece como uma das principais opções do treinador português para a zaga e poderia estar garantido na lista final, mas com a chegada de Murilo, pode acabar ficando fora dos 23.

JorgeO lateral-esquerdo reserva não esteve bem fisicamente em 2021, e outros jogadores já mostraram capacidade de fazer sua função. Pode acabar cortado como consequência da priorização de outra posição na lista.

JailsonContratado nesta janela, o ex-gremista tem experiência em Mundial (foi titular do time de Renato Gaúcho e marcou Cristiano Ronaldo). Mas está há um ano sem jogar. Tem os quatro jogos do Paulista para mostrar que está bem e assim carimbar sua vaga

Gabriel MeninoJá foi até chamado por Tite para a seleção e, pela polivalência, poderia ser uma peça fundamental de Abel para a disputa intercontinental, mas não fez uma boa temporada em 2021 e pode ficar fora da lista final.

MuriloSe ele não for, é capaz que Abel sofra críticas. Mas o zagueiro, que virou símbolo da suposta falta de empenho para reforços acusada pela torcida, tem quatro jogos no Paulista para mostrar que pode atuar de fato pela esquerda, inclusive tendo o esperado passe de saída de bola por aquele lado, para mostrar que não só vai ao Mundial como será titular.

Breno LopesOs heróis improváveis do Verdão nas conquistas da Libertadores vivem cada um à sua maneira um drama. Deyverson acaba se beneficiando pela não chegada de um centroavante de peso. Mas Breno Lopes, que não foi ao último Mundial pelo prazo estipulado para contratações, deve ficar novamente fora pelas outras opções mais concretas do treinador para sua função.

Gabriel VeronOpção nata de velocidade no ataque, é outra joia da base que conquistou seu espaço. Pela aposta do clube e seu rendimento em campo, não teria como ficar fora da lista. No entanto, pode acabar preterido pela priorização de jogadores com outras características.

O sonho do palmeirense

EndrickO garoto prodígio de 15 anos chegou chegando em 2022, ganhou manchetes e vive a expectativa de já assinar um contrato profissional com o Verdão, além de se tornar a maior revelação da história do clube. Abel o chamou para treinar com os profissionais, gostou do que viu e o Palmeiras se baseia no regulamento da Fifa para inscrevê-lo. É um sonho dos torcedores. Vai que, né...TABELA

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