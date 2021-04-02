Vaga no Carioca, decisão na Copa do Brasil e evolução do time: os desafios do Vasco em abril

Crédito: Vasco tenta evoluir semana após semana. Abril será importante para isso (Rafael Ribeiro/Vasco

O mês de março deu adeus, mas trouxe o início de uma temporada com um calendário apertado e em meio à pandemia. Com a chegada de abril, o Vasco tem pela frente desafios no Carioca e na Copa do Brasil, e a tarefa de avançar na formação de uma equipe competitiva visando a Série B - que começa no mês seguinte.Reta final da Taça GuanabaraDe acordo com o diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, o Vasco segue em busca de reforços. Dentre os que já chegaram, Léo Jabá e Morato foram regularizados e podem jogar já neste sábado, contra o Bangu. A tendência é que eles comecem no banco de reservas.

Além do duelo contra o Alvirrubro, ainda haverá jogos contra Flamengo, Boavista e Resende. O Cruz-Maltino precisa acumular vitórias para subir na tabela e conseguir, quem sabe, a classificação à semifinal.

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Duelo decisivo na Copa do BrasilÉ possível que a equipe que entrará em campo neste sábado seja, mais uma vez, formada por uma mescla de titulares, reservas e jogadores em busca de ritmo de jogo. Isso porque, na quarta, o jogo é contra o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A tendência é que seja o teste com o time mais próximo possível, no momento, do que vai iniciar a Série B. Com exceção de Talles Magno, que passou por artroscopia e está fora da partida, outros jogadores que estiveram ausentes recentemente, como Ernando e Marquinhos Gabriel, poderão reaparecer.

Ajustes do timeO próprio técnico Marcelo Cabo já afirmou, mais de uma vez, que o time ainda não joga 50% do que ele acredita ser possível. Pelas limitações físicas de uma temporada emendada na outra - e praticamente sem os tradicionais treinos que antecedem a sequência de jogos - e pelos reforços.

Há jogadores chegando, outros já chegaram e alguns ainda estão por chegar. De todo modo, cada qual num estágio físico diferente. Abril é o mês para Cabo conferir se Morato e Léo Jabá são mesmo os pontas a serem titulares; se Marquinhos Gabriel se sustenta como o principal meia; e para a defesa se arrumar.