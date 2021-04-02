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Vaga no Carioca, decisão na Copa do Brasil e evolução do time: os desafios do Vasco em abril

Mês recém iniciado será marcado por ajustes importantes enquanto a equipe tenta se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca e avançar no mata-mata nacional...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 07:30
Crédito: Vasco tenta evoluir semana após semana. Abril será importante para isso (Rafael Ribeiro/Vasco
O mês de março deu adeus, mas trouxe o início de uma temporada com um calendário apertado e em meio à pandemia. Com a chegada de abril, o Vasco tem pela frente desafios no Carioca e na Copa do Brasil, e a tarefa de avançar na formação de uma equipe competitiva visando a Série B - que começa no mês seguinte.Reta final da Taça GuanabaraDe acordo com o diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, o Vasco segue em busca de reforços. Dentre os que já chegaram, Léo Jabá e Morato foram regularizados e podem jogar já neste sábado, contra o Bangu. A tendência é que eles comecem no banco de reservas.
Além do duelo contra o Alvirrubro, ainda haverá jogos contra Flamengo, Boavista e Resende. O Cruz-Maltino precisa acumular vitórias para subir na tabela e conseguir, quem sabe, a classificação à semifinal.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Duelo decisivo na Copa do BrasilÉ possível que a equipe que entrará em campo neste sábado seja, mais uma vez, formada por uma mescla de titulares, reservas e jogadores em busca de ritmo de jogo. Isso porque, na quarta, o jogo é contra o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil.
A tendência é que seja o teste com o time mais próximo possível, no momento, do que vai iniciar a Série B. Com exceção de Talles Magno, que passou por artroscopia e está fora da partida, outros jogadores que estiveram ausentes recentemente, como Ernando e Marquinhos Gabriel, poderão reaparecer.
Ajustes do timeO próprio técnico Marcelo Cabo já afirmou, mais de uma vez, que o time ainda não joga 50% do que ele acredita ser possível. Pelas limitações físicas de uma temporada emendada na outra - e praticamente sem os tradicionais treinos que antecedem a sequência de jogos - e pelos reforços.
Há jogadores chegando, outros já chegaram e alguns ainda estão por chegar. De todo modo, cada qual num estágio físico diferente. Abril é o mês para Cabo conferir se Morato e Léo Jabá são mesmo os pontas a serem titulares; se Marquinhos Gabriel se sustenta como o principal meia; e para a defesa se arrumar.
Confira os jogos do Vasco em abril:3/4 - Bangu7/4 - Tombense14/4 ou 15/4 - Flamengo17/4 ou 18/4 - Boavista24/4 ou 25/4 - Resende

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