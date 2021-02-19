Vacinação na Neo Química Arena encerra semana e já imunizou quase 2 mil pessoas em 12 dias

A Neo Química Arena encerra nesta sexta-feira mais uma semana da campanha de vacinação contra a Covid-19 em drive-thru. No 12º dia de imunização, foram atendidas 14 pessoas e, ao todo, os vacinados já estão quase na casa dos 2 mil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Com os números desta sexta, já foram vacinadas 1.811 pessoas na Casa do Povo no total. A vacinação está ocorrendo sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento drive-thru na Neo Química Arena leva em média cinco minutos entre entrada e saída.
Idosos com mais de 85 anos e profissionais de saúde com mais de 60 podem receber as doses. A campanha, que é de execução da Coordenadoria Regional de Saúde - Leste do município, está sendo feita no Estacionamento Leste do estádio, acesso pelo portão E4.
SERVIÇO
Local: Estacionamento Leste da Neo Química Arena, entrada pelo portão E4Quem pode se vacinar? Apenas idosos com 85 anos ou maisData: desde 8/2/2021Horário: 8h às 17hEntrada dos Drives: Portão E4;Circuito montado na parte interna do estacionamento;Box para cadastro e vacinação: I, J e K;Portão H para acesso aos banheiros;Saída pelo portão lateral ao E4.