Uruguai corta Arrascaeta e mais dois da convocação para duelos contra Colômbia e Brasil

A Associação Uruguaia de Futebol divulgou, nesta sexta-feira, a lista final de convocados para os duelos de novembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade é a ausência de Giorgian De Arrascaeta, meia do Flamengo, que estava na lista inicial divulgada em 23 de outubro.O atleta se reapresentou ao clube carioca depois da última Data Fifa com dores no joelho e não entrou em campo desde então. Nesse período, o uruguaio desfalcou o Flamengo nas partidas contra Internacional e São Paulo, pelo Brasileirão, além dos dois duelos contra o Athletico, pela Copa do Brasil