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Uruguai corta Arrascaeta e mais dois da convocação para duelos contra Colômbia e Brasil

Meia do Flamengo estava na lista inicial, mas ainda se recupera de dores no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:27

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:27

Crédito: Reprodução/Twitter
A Associação Uruguaia de Futebol divulgou, nesta sexta-feira, a lista final de convocados para os duelos de novembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade é a ausência de Giorgian De Arrascaeta, meia do Flamengo, que estava na lista inicial divulgada em 23 de outubro.O atleta se reapresentou ao clube carioca depois da última Data Fifa com dores no joelho e não entrou em campo desde então. Nesse período, o uruguaio desfalcou o Flamengo nas partidas contra Internacional e São Paulo, pelo Brasileirão, além dos dois duelos contra o Athletico, pela Copa do Brasil
Outros cortados da lista inicial foram o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, e o atacante Stuani, do Girona. Por outro lado, o treinador Óscar Tabárez chamou o lateral Agustin Oliveros, do Nacional, para completar a lista de 23 nomes.
Na próxima sexta-feira (13), o Uruguai entra em campo para enfrentar a Colômbia, fora de casa. Em seguida, na terça-feira, 17 de novembro, será a vez de receber o Brasil, no Centenário de Montevidéu. Atualmente, o Uruguai está na 6ª posição da tabela, com três pontos conquistados.

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