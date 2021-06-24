Uruguai bate a Bolívia e avança de fase com primeira vitória na Copa América

Arrascaeta foi titular e o Uruguai venceu a primeira na Copa América Crédito: Divulgação/AUF

O Uruguai conseguiu hoje a primeira vitória na edição 2021 da Copa América em futebol, ao terceiro jogo no Grupo A, ao bater a ‘frágil’ Bolívia por 2-0, conseguindo o apuramento para os quartos de final.

Depois do desaire com a Argentina (0-1) e o empate com o Chile (1-1), o conjunto de Óscar Tabárez dominou por completo os bolivianos, num jogo em que desperdiçou oportunidades claras suficientes para conseguir uma goleada.

A ineficácia da formação ‘celeste’ fez com que o primeiro golo tenha nascido de um autogolo, do guarda-redes Carlos Lampe, num lance infeliz da defesa da Bolívia, depois de um cruzamento da direita do ataque uruguaio, aos 40 minutos.

Na segunda metade, o Uruguai foi acumulando perdidas atrás de perdidas, mas, aos 79 minutos, Edinson Cavani conseguiu, finalmente, acertar, para o seu 52.º golo na seleção, em resposta a um centro da esquerda de Facundo Torres.

O festival de falhanços continuou depois do segundo tento, o mais escandaloso de todos protagonizado por Maxi Gómez, que, com a baliza ‘escancarada’, conseguiu atirar ao lado.