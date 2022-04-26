Universidad Católica x Flamengo terá transmissão no Facebook; saiba como reproduzir na TV

Depois de ir a Curitiba, o Flamengo emendará uma maratona com jogos fora do Rio e longas viagens, sendo o próximo no Chile, diante da Universidad Católica, no Estádio San Carlos de Apoquindo e pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. A partida será realizada às 19h (de Brasília) desta quinta-feira e terá transmissão no Facebook (Watch), além de ESPN/Star Plus.> Veja a tabela da Libertadores

O jogo desta quinta será o único em que o torcedor do Flamengo terá o Facebook Watch como opção. Para quem quiser configurar o aplicativo e reproduzir o jogo na TV, o LANCE! traz o que a própria rede social indica em passo a passo:

Baixar o aplicativo Facebook Watch para TV​1 - Acesse a loja de aplicativos da plataforma da sua televisão e baixe o aplicativo do Facebook Watch para TV.

2 - Abra seu aplicativo do Watch. Selecione Entrar e Continuar.

3 - Será exibida uma tela com um código de oito dígitos. Você precisará desse código para continuar.

4 - No seu computador ou dispositivo móvel, acesse www.facebook.com/device e insira o código de oito dígitos.

5 - Clique em Continuar.

6 - Após um instante, seu aplicativo do Watch será atualizado. Pronto! Agora você já pode assistir aos vídeos.

Plataforma de TV compatíveis- Amazon Fire TV- Apple TV (4ª geração ou mais recente)- Android TV- Hisense VIDAA TV (2020 ou mais recente para América do Norte e América do Sul)- LG TV WebOS (2014 ou mais recente)- Samsung Smart TV (2015 ou mais recente)- Xbox One e Xbox Series S/X- Oculus TV- Portal TV- VIZIO TV: SmartCast® 2.0 por posterior (a partir de 2016)- Dispositivos Windows 10

Para reproduzir vídeos no aplicativo do Facebook para iPhone ou Android ou no Facebook Lite para Android, as orientações para que os espelhe na TV são:

1 - Confira se a TV está conectada a um dispositivo de streaming (por exemplo, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV ou Android TV) ou se possui recursos de streaming embutidos. Além disso, verifique se está na mesma rede Wi-Fi que seu dispositivo móvel.

2 - Abra o aplicativo do Facebook em um dispositivo móvel e encontre o vídeo do qual deseja fazer um streaming.

3 - Toque no vídeo para abrir o player dele.

4 - Toque em (símbolo de casting) no canto superior direito do vídeo.

5- Toque na TV na qual deseja reproduzir o vídeo.

* Nem todas as Smart TVs são compatíveis com o streaming de vídeos a partir de um dispositivo móvel.