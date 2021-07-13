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Universidad Católica-CHI x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

A partida pela competição continental terá transmissão no pay-per-view...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação/Libertadores
Em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2021, Universidad Católica-CHI e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.Líder do Brasileirão, é a hora de mudar a chave do Verdão para a Libertadores. Atual campeão continental, o Palmeiras não enfrentou grandes dificuldades no Grupo A e se classificou em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. Marcou 20 gols, o melhor ataque da fase de grupos, seis deles anotados por Rony, um dos artilheiros do torneio.
O time chileno, por sua vez, avançou às oitavas de forma mais suada, confirmando a vaga apenas na última rodada, como segundo colocado do Grupo F, com campanha de três vitórias e três derrotas.As equipes voltam a se encontrar na Libertadores depois de 43 anos. Na oportunidade, em 1968, o Verdão venceu por 4 a 1 no Chile e por 1 a 0 no Brasil. A partida de volta será no dia 21 de julho, às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Universidad Católica-CHI x Palmeiras será transmitido pela Conmebol TV (pay-per-view). O assinante das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) poderão assistir à partida mediante assinatura mensal de R$ 39,90.

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