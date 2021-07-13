Universidad Católica-CHI x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

Crédito: Divulgação/Libertadores

Em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2021, Universidad Católica-CHI e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.Líder do Brasileirão, é a hora de mudar a chave do Verdão para a Libertadores. Atual campeão continental, o Palmeiras não enfrentou grandes dificuldades no Grupo A e se classificou em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. Marcou 20 gols, o melhor ataque da fase de grupos, seis deles anotados por Rony, um dos artilheiros do torneio.

O time chileno, por sua vez, avançou às oitavas de forma mais suada, confirmando a vaga apenas na última rodada, como segundo colocado do Grupo F, com campanha de três vitórias e três derrotas.As equipes voltam a se encontrar na Libertadores depois de 43 anos. Na oportunidade, em 1968, o Verdão venceu por 4 a 1 no Chile e por 1 a 0 no Brasil. A partida de volta será no dia 21 de julho, às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.