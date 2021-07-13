Universidad Católica-CHI x Palmeiras: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2021, Universidad Católica-CHI e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

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Líder do Brasileirão, é a hora de mudar a chave do Verdão para a Libertadores. Atual campeão continental, o Palmeiras não enfrentou grandes dificuldades no Grupo A e se classificou em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. Além disso, marcou 20 gols - destes, seis foram anotados por Rony, um dos artilheiros do torneio - tendo o melhor ataque da fase de grupos.

O time chileno, por sua vez, teve mais dificuldade para avançar às oitavas, confirmando a vaga apenas na última rodada, como segundo colocado do Grupo F, com três vitórias e três derrotas.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAs equipes voltam a se encontrar na Libertadores depois de 43 anos. Em 1968, o Verdão venceu por 4 a 1 no Chile e por 1 a 0 no Brasil. A partida de volta será no dia 21 de julho, às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras treinou em preparação para o confronto contra o Universidad Católica, em Santiago, e contou com as novidades de Weverton, Luan e Lucas Esteves. O goleiro voltou ao Verdão após disputar a Copa América pela Seleção Brasileira, na qual ficou com o vice-campeonato.

Lucas Esteves, por sua vez, foi chamado para o torneio para participar dos treinos com o elenco brasileiro. Por fim, o zagueiro Luan, preservado contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, treinou sem restrições com o grupo. Os três jogadores estão à disposição do técnico Abel Ferreira.

Rony, artilheiro do Verdão na competição, está com uma lesão no adutor da coxa esquerda e segue o seu tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

A Universidad Católica tem uma baixa importante para o confronto contra o Palmeiras. O goleiro Matías Dituro, de 34 anos, titular na equipe desde 2018, foi emprestado por uma temporada ao Celta de Vigo, da Espanha, que é comandado pelo argentino Eduardo Coudet.

Ao longo de três temporadas, Matías Dituro conquistou o tricampeonato nacional e o bicampeonato da Supercopa do Chile pelo clube chileno.

Por outro lado, o técnico Gustavo Poyet, terá o retorno dos jogadores Marcelino Nuñez, Clemente Montes e Diego Valencia, que disputaram a Copa América pela Seleção Chilena, além de Puch e Tapia, recuperados de lesões.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Data: 14 de Julho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h15 (horário de Brasília)Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago-CHIÁrbitro: Andrés Matonte - URUAssistentes: Carlos Barreiro - URU e Andrés Nievas - URUVAR: Carlos Benítez - PAR

Transmissão:– CONMEBOL TV (pay-per-view - CANAIS: CLARO/NET 711 e SKY 620) – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Sebástian Pérez; Nuñez, Ampuero, Huerta e Comejo; Gutiérrez, Silva e Aued; Puch, Valencia e Zampedri. Técnico: Gustavo Poyet.

Desfalques: Ninguém; Suspensos: Ninguém; Pendurados: Ninguém; Voltam de suspensão: Ninguém.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira