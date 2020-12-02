  • United x PSG, Internacional x Boca, Fortaleza x Corinthians... Veja onde assistir os jogos desta quarta-feira
United x PSG, Internacional x Boca, Fortaleza x Corinthians... Veja onde assistir os jogos desta quarta-feira

LanceNet

02 dez 2020 às 08:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: AFP
Dois jogos logo no início da tarde, pela Champions, vão abrir a quarta-feira agitada do futebol, mas os principais confrontos serão no segundo horário da competição, às 17h. Manchester United, PSG, Juventus e Barcelona são alguns gigantes em campo.No fim do dia, dois brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Palmeiras pega o Delfín às 19h15 em São Paulo, e o Internacional duela com o Boca Juniors às 21h30 em Porto Alegre. A quarta-feira ainda reserva Fortaleza x Corinthians pelo Brasileirão, e o clássico mineiro entre América-MG e Cruzeiro, pela Série B.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
14h55 - Basaksehir x LeipzigLiga dos CampeõesOnde assistir: Facebook Esporte Interativo, EI Plus e TNT
14h55 - Krasnodar x RennesLiga dos CampeõesOnde assistir: EI Plus e Space
17h - Ferencvaros x BarcelonaLiga dos CampeõesOnde assistir: Facebook Esporte Interativo e EI Plus
17h - Juventus x KievLiga dos CampeõesOnde assistir: EI Plus e TNT
17h - Manchester United x PSGLiga dos CampeõesOnde assistir: Facebook Esporte Interativo e EI Plus
17h - Sevilla x ChelseaLiga dos CampeõesOnde assistir: EI Plus e Space
17h - Dortmund x LazioLiga dos CampeõesOnde assistir: EI Plus
17h - Brugge x ZenitLiga dos CampeõesOnde assistir: EI Plus
19h15 - Palmeiras x DelfínLibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h30 - Internacional x Boca JuniorsLibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Fortaleza x CorinthiansLibertadoresOnde assistir: Premiere e Rede Globo (Menos RJ e MG)
21h30 - América-MG x CruzeiroSérie BOnde assistir: Sportv, Premiere e Rede Globo (Minas Gerais)

