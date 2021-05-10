Libertadores

Unión La Calera x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Rubro-Negro lidera a chave com nove pontos

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 20:00

Unión La Calera e Flamengo se enfrentam no Chile Crédito: Arte LANCE!
Após atingir o melhor início do clube na história da Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Chile e busca a classificação antecipada para a próxima fase. Com 100% de aproveitamento, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com nove pontos. A equipe chilena soma apenas um ponto e ocupa a lanterna da chave.
Para garantir a classificação para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência, o Flamengo só precisa de uma vitória simples. Caso vença e LDU e Vélez empatem na outra partida do grupo, o Rubro-Negro também garantirá a liderança da chave. Diante desses objetivos, Rogério Ceni terá cinco desfalques importantes: Diego Alves, Rodrigo Caio, Renê, Gérson e Michael.
No primeiro duelo entre as equipes, o Flamengo goleou o Unión La Calera por 4 a 1, no Maracanã. 

FICHA TÉCNICA: UNIÓN LA CALERA x FLAMENGO

  • Estádio: Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera (CHI) 
  • Data e hora: 11 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Andrés Rojas (COL) 

  • Onde assistir: SBT e Conmebol TV 

  • UNIÓN LA CALERA: Martín Arias; Ramírez, García, Christian Vilches e Oyanedel; Fernández, Laba, Wiemberg e Jeisson Vargas; Vilches e Rivero. Técnico: Luca Marcogiuseppe
  • FLAMENGO: Gabriel Batista (Hugo Souza); Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego Ribas, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.

