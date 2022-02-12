  Union Berlin x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Union Berlin x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Borussia Dortmund busca aproveitar tropeço do Bayern de Munique contra o Bochum e cortar a diferença para os líderes em busca do título do Campeonato Alemão...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:48

O Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin neste domingo, às 11h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da Bundesliga. O clube aurinegro busca aproveitar o tropeço do Bayern de Munique contra o Bochum para cortar a diferença na classificação e se aproximar dos bávaros.RECUPERAR A CONFIANÇA- O Union sempre encontra um bom balanço entre um futebol decente e um jogo simples e profundo. Eles encontrar soluções e fazem boas transições. Nós analisamos, conversamos e treinamos bem (após a derrota para o Leverkusen). Espero que a equipe queira acertar as coisas e apresente uma boa performance - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
DÁ PARA SONHARApesar da derrota na última rodada, o Dortmund pode voltar a se aproximar do Bayern de Munique e reduzir a diferença na classificação para apenas seis pontos. Em abril, ambas as equipes se enfrentam na Bundesliga e é possível sonhar com a conquista do título alemão.
FICHA TÉCNICA:Union Berlin x Dortmund
Data e horário: 13/2/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Baumgartl, Knoche e Heintz; Trimmel, Becker, Promel, Haraguchi e Giesselmann; Awoniyi e Voglsammer
Desfalques: Julian Ryerson e Pawel Wszolek (Covid-19). Rani Khedira (suspenso)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Brandt, Dahoud e Bellingham; Reus, Haaland e Malen
Desfalques: Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
