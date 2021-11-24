Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Unidos por São Marcos! Veja a história do casal que se conheceu na despedida do ídolo palmeirense
futebol

Unidos por São Marcos! Veja a história do casal que se conheceu na despedida do ídolo palmeirense

Pedro Henrique e Stefany Carvalho foram até a Academia de Futebol do Palmeiras para apoiar o elenco do Verdão, que embarcou rumo a final da Libertadores, em Montevideo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 15:58

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:58

A torcida do Palmeiras compareceu em peso na Academia de Futebol do clube para apoiar e se despedir do elenco alviverde. Os jogadores e comissão técnica embarcaram na tarde de quarta-feira (24) para Montevideo, onde enfrentam o Flamengo na final da Libertadores. No meio da multidão estavam Pedro Henrique e Stefany Carvalho, apaixonados pelo Verdão.Renato e Abel em busca do bi: veja os técnicos mais vezes campeões da Liberta
A história do casal começou em um momento marcante para o Palmeiras: a despedida do goleiro Marcos. Pedro ia para o jogo com um amigo, que carregava o seu ingresso. Contudo, seu companheiro não conseguiu ir.
- A gente não se conhecia, mas tínhamos uma amiga em comum. Eu fui com ela para o jogo, e ela encontrou o Pedro na estação de Jurubatuba. Ficamos na frente do Pacaembu, na esperança de conseguir ingressos. A pessoa que me vendeu o ingresso acabou vendendo para ele também. E foi assim que nos conhecemos - contou Stefany.
Desde o dia 11 de dezembro de 2012, Pedro e Stefany estão juntos. Hoje eles são casados, moram juntos e tem uma filha de um ano e sete meses.
FLAMENGO OU PALMEIRAS? SIMULE A FINAL DA LIBERTADORES
A paixão pelo Verdão motivou Pedro, em 2019, a criar o canal Resenha Alviverde, que conta com quase 30 mil inscritos.
- Minha mulher e família estão do meu lado. A minha filha é minha maior fã. Ela começa a ver um vídeo meu e fica toda feliz, falando o meu nome. A gente costuma falar: 'O que o Palmeiras uniu, ninguém separa!'. - contou Pedro.
O casal fez questão de comparecer na Academia de Futebol do Palmeiras para a despedida do elenco, já que não conseguiram comprar ingressos para a final em Montevideo devido aos elevados preços.
- Festa sensacional. Uma pena não poder participar no aeroporto, pelas exigências sanitárias. Mas a torcida do Palmeiras é fantástica. Uma pena não conseguirmos ir para Montevideo, mas estava muito caro. Por isso vamos assistir a final na quadra da Mancha Verde. - concluiu Pedro.
Crédito: PedroeStefanynaportadaAcademiadeFuteboldoPalmeiras(Foto:RafaelMarson/ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo
Imagem de destaque
Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será
Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados