Unidos por São Marcos! Veja a história do casal que se conheceu na despedida do ídolo palmeirense

A torcida do Palmeiras compareceu em peso na Academia de Futebol do clube para apoiar e se despedir do elenco alviverde. Os jogadores e comissão técnica embarcaram na tarde de quarta-feira (24) para Montevideo, onde enfrentam o Flamengo na final da Libertadores. No meio da multidão estavam Pedro Henrique e Stefany Carvalho, apaixonados pelo Verdão.Renato e Abel em busca do bi: veja os técnicos mais vezes campeões da Liberta

A história do casal começou em um momento marcante para o Palmeiras: a despedida do goleiro Marcos. Pedro ia para o jogo com um amigo, que carregava o seu ingresso. Contudo, seu companheiro não conseguiu ir.

- A gente não se conhecia, mas tínhamos uma amiga em comum. Eu fui com ela para o jogo, e ela encontrou o Pedro na estação de Jurubatuba. Ficamos na frente do Pacaembu, na esperança de conseguir ingressos. A pessoa que me vendeu o ingresso acabou vendendo para ele também. E foi assim que nos conhecemos - contou Stefany.

Desde o dia 11 de dezembro de 2012, Pedro e Stefany estão juntos. Hoje eles são casados, moram juntos e tem uma filha de um ano e sete meses.

FLAMENGO OU PALMEIRAS? SIMULE A FINAL DA LIBERTADORES

A paixão pelo Verdão motivou Pedro, em 2019, a criar o canal Resenha Alviverde, que conta com quase 30 mil inscritos.

- Minha mulher e família estão do meu lado. A minha filha é minha maior fã. Ela começa a ver um vídeo meu e fica toda feliz, falando o meu nome. A gente costuma falar: 'O que o Palmeiras uniu, ninguém separa!'. - contou Pedro.

O casal fez questão de comparecer na Academia de Futebol do Palmeiras para a despedida do elenco, já que não conseguiram comprar ingressos para a final em Montevideo devido aos elevados preços.

- Festa sensacional. Uma pena não poder participar no aeroporto, pelas exigências sanitárias. Mas a torcida do Palmeiras é fantástica. Uma pena não conseguirmos ir para Montevideo, mas estava muito caro. Por isso vamos assistir a final na quadra da Mancha Verde. - concluiu Pedro.