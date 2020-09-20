Único titular com contrato perto do fim, Diego Alves é prioridade no Fla

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Focado em manter o elenco que conquistou uma série de títulos em 2019 e 2020, o Flamengo tem uma nova prioridade: renovar o vínculo com Diego Alves. O goleiro é o único titular que tem contrato ao fim desta temporada, mas a confiança é de que as partes chegarão a um acordo pela permanência do camisa 1 no Ninh. As conversas, de acordo com o VP Marcos Braz, já existem.

- Trabalhamos em cima de todas as renovações, estamos trabalhando em cima dessa. Mas cada hora tem um problema, tem viagem. No meio desse processo tivemos que viajar para trazer o Isla. O Diego Alves é prioridade nossa, tenho que falar nisso - afirmou o dirigente em entrevista neste sábado, em Guayaquil.O contrato de Diego Alves vai até o fim desta temporada. O desejo do atleta é dar continuidade ao trabalho no clube. Um dos capitães da equipe, o camisa 1 é uma das lideranças do elenco e soma 151 partidas e seis títulos com o Manto.

Confirmada sua renovação, será mais uma entre as várias feitas pela diretoria da Gávea após os títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores de 2019. Foi assim com Everton Ribeiro, Diego Ribas, Bruno Henrique e Willian Arão, todos nomes com contribuições importantes nas conquistas recentes do Flamengo.De afastado a campeão da América

Hoje Diego Alves tem status incontestável no time do Flamengo, mas este não era o cenário quando a atual diretoria assumiu o clube. Após um atrito com a comissão técnica de Dorival Júnior, no segundo semestre de 2018, o goleiro foi afastado do elenco principal. Com a gestão do presidente Rodolfo Landim, iniciada em janeiro de 2019, Diego Alves foi reintegrado após conversas com o VP de futebol Marcos Braz e os novos membros do departamento de futebol.