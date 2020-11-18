Único 100% em 2020, Willian segue à disposição no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

Nesta quarta-feira (18), Willian deve ser, mais uma vez, titular do Palmeiras. No Ceará, o Verdão joga pela classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, e conta com o camisa 29 - o jogador que mais vezes esteve em campo usando a camisa alviverde no ano.

O Palmeiras disputou 47 partidas em 2020 e Willian disputou todas as 47. No entanto, dentro de campo, o atacante não passa por sua melhor fase. Diante do Ceará, ele encara a missão de ir às redes de Prass, ex-companheiro de equipe, para colocar fim ao jejum de gols que já perdura por 11 jogos.

A última vez que Willian balançou as redes foi na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 7 de outubro, no primeiro revés da equipe no Brasileirão. Naquela mesma partida, o atacante também perdeu um pênalti.Apesar do momento de ineficiência, o camisa 29 tem bons motivos para acreditar que a má fase vai acabar diante do Vozão. Willian foi o último jogador do Palmeiras a balançar as redes do Castelão. Foi na vitória do Verdão diante do Fortaleza, pelo Brasileirão de 2019.

Vice-artilheiro do elenco no ano, Willian também já castigou Fernando Prass nessa temporada ao fazer o gol da vitória palmeirense sobre o Ceará, no Allianz Parque, no primeiro turno do Brasileirão.