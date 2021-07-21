Umbro lança uniforme retrô do Santos em homenagem ao Bi-mundial de 63

A Umbro lançou uma coleção vintage com os clubes parceiros e, entre eles, o Santos ganhou uma camisa retrô em homenagem ao Bi Mundial conquistado pelo clube em 1963. Os uniformes estão disponíveis para venda online no site da marca e canais de venda dos Clubes. O preço é R$ 239,00.- Nossa proposta é abraçar tudo que já foi vivido pelos times, sem deixar de incluir a completude que o outfit vem englobando na marca. O resultado é extremamente satisfatório e interligado à tradição dos clubes. Entender todo esse contexto é primordial para percebermos a importância da história que existe em cada peça dessa coleção. Otimizar os modelos para se encaixarem na rotina de estilo atual carrega o peso e a delícia de datas memoráveis, não apenas dos Clubes e seus torcedores, mas também da Umbro Brasil. As histórias se unem e são ressaltadas em uma finalização incrível - conta Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.O Santos, inclusive, deve acertar até o final de agosto a renovação de contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo para as próximas temporada. A atual fornecedora enviou a melhor proposta ao clube nas últimas semanas, mas uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias.