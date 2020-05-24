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futebol

Umbro divulga detalhe na nova camisa do Sport

Novo manto do Leão será lançado no próximo dia 30 através da loja virtual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2020 às 15:55

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 15:55

Crédito: Divulgação/Umbro
No próximo dia 30, a Umbro vai revelar a nova camisa do Sport para a temporada 2020. Enquanto a data não chega, a fornecedora de material esportivo brinca com o suspense e mostra alguns detalhes do novo manto na rede social.E MAIS:Empresário revela que atacante recusou oferta do BarcelonaAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarNeste fim de semana, a gola da camisa foi a parte revelada. Na imagem é possível ver um pequeno detalhe vermelho em uma área dominante pelo preto.
Devido a pandemia do coronavírus, o Leão não vai realizar nenhum tipo de evento na cidade do Recife para evitar qualquer tipo de aglomeração. Sendo assim, a nova camisa será comercializada através da loja virtual do Sport. Os torcedores que adquirir a camisa na pré-venda terão um desconto de 10%.
Confira os preços:
Padrão 1 e 2 masculina - R$233,91Padrão 1 e 2 feminina - R$224,91Padrão 1 e 2 Juvenil - R$179,91Kit Infantil Padrão 1 - R$206,91
Veja a postagem:O aniversário é da @UmbroBrasil, mas eles deixaram uma lembrancinha pra gente! Mais um detalhe do novo manto ?? #Umbro96
A pré-venda continua com 10% de desconto: https://t.co/pnuekYQ2HE https://t.co/CQMpoeXMdX— Sport Club do Recife (de ?) (@sportrecife) May 23, 2020 placeholder E MAIS:

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