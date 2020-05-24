Umbro divulga detalhe na nova camisa do Sport

Crédito: Divulgação/Umbro

No próximo dia 30, a Umbro vai revelar a nova camisa do Sport para a temporada 2020. Enquanto a data não chega, a fornecedora de material esportivo brinca com o suspense e mostra alguns detalhes do novo manto na rede social.E MAIS:Empresário revela que atacante recusou oferta do BarcelonaAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarNeste fim de semana, a gola da camisa foi a parte revelada. Na imagem é possível ver um pequeno detalhe vermelho em uma área dominante pelo preto.

Devido a pandemia do coronavírus, o Leão não vai realizar nenhum tipo de evento na cidade do Recife para evitar qualquer tipo de aglomeração. Sendo assim, a nova camisa será comercializada através da loja virtual do Sport. Os torcedores que adquirir a camisa na pré-venda terão um desconto de 10%.

Confira os preços:

Padrão 1 e 2 masculina - R$233,91Padrão 1 e 2 feminina - R$224,91Padrão 1 e 2 Juvenil - R$179,91Kit Infantil Padrão 1 - R$206,91

Veja a postagem:O aniversário é da @UmbroBrasil, mas eles deixaram uma lembrancinha pra gente! Mais um detalhe do novo manto ?? #Umbro96