Umberto Louzer lamenta derrota no 'detalhe' contra o Juventude

Na noite do último domingo, o Sport foi até o Alfredo Jaconi e deixou o bom resultado escapar nos minutos finais diante do Juventude e voltou para casa com mais uma derrota.
Após o confronto, o técnico Umberto Louzer fez uma avaliação sobre o desempenho da equipe e lamentou muito o placar favorável ao adversário.
"Fizemos um primeiro tempo controlando toda a partida, tomando iniciativa, criando possibilidades de chegar ao gol adversário, em algum momento ou outro nos faltou uma melhor definição do passe para um melhor poderio de definição. O jogo tem essas vertentes, você não vai dominar o oponente os 90 minutos, então o adversário jogando em casa dificultou nossa saída, subiu um pouco mais a pressão, o jogo equilibrou no segundo tempo. Eles tiveram vantagem no início, depois conseguimos corrigir esse desencaixe, controlamos novamente, o jogo pediu alternativas e não conseguimos nosso objetivo que era vencer. Acabamos sofrendo gol com superioridade, estávamos com maior número de atletas na defensiva e acabamos, em um bate-rebate, sofrendo um gol. Lamentamos, pelo que produzimos, sair daqui sem nenhum ponto", afirmou o treinador.
Com outra derrota na competição, o Sport volta a cair na classificação. Agora, o Leão é o 15º, com 5 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o adversário do Sport é o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.