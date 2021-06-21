Umberto Louzer lamenta derrota no 'detalhe' contra o Juventude

"Fizemos um primeiro tempo controlando toda a partida, tomando iniciativa, criando possibilidades de chegar ao gol adversário, em algum momento ou outro nos faltou uma melhor definição do passe para um melhor poderio de definição. O jogo tem essas vertentes, você não vai dominar o oponente os 90 minutos, então o adversário jogando em casa dificultou nossa saída, subiu um pouco mais a pressão, o jogo equilibrou no segundo tempo. Eles tiveram vantagem no início, depois conseguimos corrigir esse desencaixe, controlamos novamente, o jogo pediu alternativas e não conseguimos nosso objetivo que era vencer. Acabamos sofrendo gol com superioridade, estávamos com maior número de atletas na defensiva e acabamos, em um bate-rebate, sofrendo um gol. Lamentamos, pelo que produzimos, sair daqui sem nenhum ponto", afirmou o treinador.