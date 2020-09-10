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Umberto Louzer exalta a bola parada da Chapecoense

Diante do Brusque, o Verdão do Oeste conseguiu a vantagem através da perigosa bola parada...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 10:55
Crédito: Márcio Cunha/ACF
A Chapecoense está perto de levantar mais um título catarinense. Na noite da última quarta-feira, o Verdão do Oeste derrotou o Brusque por 2 a 0. Com o resultado, o time de Chapecó pode perder até por um gol de diferença que fica com a taça.Na coletiva de imprensa, o técnico Umberto Louzer exaltou a bola parada do Verdão, que deu resultado e construiu a vitória.
‘Tivemos dois jogos que não encaixamos (a bola parada), mas o mérito é do Endres e do Remédio (auxiliares), que trabalham esse tipo de jogada. Na análise que fizemos, vimos onde dava para encaixar e fomos felizes. A batida entrou e atacamos com Joílson e Luiz Otávio, e eles nos deram essa vantagem’, declarou.
Agora, a Chape volta a campo no próximo domingo, quando reencontra o Brusque. O duelo está marcado para o domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília).

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