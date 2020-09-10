Umberto Louzer exalta a bola parada da Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

A Chapecoense está perto de levantar mais um título catarinense. Na noite da última quarta-feira, o Verdão do Oeste derrotou o Brusque por 2 a 0. Com o resultado, o time de Chapecó pode perder até por um gol de diferença que fica com a taça.Na coletiva de imprensa, o técnico Umberto Louzer exaltou a bola parada do Verdão, que deu resultado e construiu a vitória.

‘Tivemos dois jogos que não encaixamos (a bola parada), mas o mérito é do Endres e do Remédio (auxiliares), que trabalham esse tipo de jogada. Na análise que fizemos, vimos onde dava para encaixar e fomos felizes. A batida entrou e atacamos com Joílson e Luiz Otávio, e eles nos deram essa vantagem’, declarou.