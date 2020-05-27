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futebol

Umberto Louzer completa 100 dias como técnico da Chapecoense

Treinador foi contratado em momento complicado e conseguiu resgatar a confiança dos atletas...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 20:45

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:45

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
A semana é de festa para Umberto Louzer. Contratado pela Chapecoense na reta final da fase de classificação do Catarinense, o treinador tirou o time da zona de rebaixamento, colocou nos playoffs e alcançou a marca de 100 dias no comando da equipe.E MAIS:Cruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clubeIntegrante do PSG reconhece interesse em Marcelo GallardoSamuel Santos prevê retorno 'estranho' sem a público nos estádiosFeliz pelo tempo alcançado, o treinador acredita que o resgate da confiança do elenco foi peça-chave em sua trajetória até o momento.
‘Na minha primeira entrevista, eu deixei claro o orgulho. Sabia da pressão, do momento, da responsabilidade, mas também sabia da importância e da grandeza desse clube. Do tamanho da oportunidade que eu estava tendo. Fomos felizes nesse primeiro momento. Conseguimos resgatar a confiança dos atletas. (...) 100 dias é um número expressivo, principalmente pela cultura do nosso futebol e da rotatividade na questão de treinadores’, afirmou.
Outro ponto abordado foi a volta dos treinamentos presenciais. Consciente que o momento exige cuidados, Umberto Louzer comemorou o contato diário com o grupo.
‘A grande dificuldade da quarentena foi ter que ficar em casa sem viver o dia-a-dia do clube. Por mais que esse primeiro contato com eles não está sendo de maneira habitual, de ir a campo e fazer os treinamentos, já é um grande passo. A gente sai da plataforma virtual, começa a ter o contato, seguindo todos os protocolos. A maneira de falar, de ver o atleta... Esse primeiro momento tem sido muito satisfatório. Nós temos que avançar gradativamente, atendendo todo esse processo, para que possamos estar seguros de todas as ações. Eu, particularmente, gosto muito de viver o ambiente do clube, de participar da rotina, e esse primeiro passo é muito satisfatório nesse aspecto’. E MAIS:

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