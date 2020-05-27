Umberto Louzer completa 100 dias como técnico da Chapecoense

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

A semana é de festa para Umberto Louzer. Contratado pela Chapecoense na reta final da fase de classificação do Catarinense, o treinador tirou o time da zona de rebaixamento, colocou nos playoffs e alcançou a marca de 100 dias no comando da equipe.E MAIS:Cruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clubeIntegrante do PSG reconhece interesse em Marcelo GallardoSamuel Santos prevê retorno 'estranho' sem a público nos estádiosFeliz pelo tempo alcançado, o treinador acredita que o resgate da confiança do elenco foi peça-chave em sua trajetória até o momento.

‘Na minha primeira entrevista, eu deixei claro o orgulho. Sabia da pressão, do momento, da responsabilidade, mas também sabia da importância e da grandeza desse clube. Do tamanho da oportunidade que eu estava tendo. Fomos felizes nesse primeiro momento. Conseguimos resgatar a confiança dos atletas. (...) 100 dias é um número expressivo, principalmente pela cultura do nosso futebol e da rotatividade na questão de treinadores’, afirmou.

Outro ponto abordado foi a volta dos treinamentos presenciais. Consciente que o momento exige cuidados, Umberto Louzer comemorou o contato diário com o grupo.