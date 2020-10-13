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Umbero Louzer, técnico da Chape, entra no radar do Cruzeiro

O treinador da equipe catarinense recebeu a sondagem da Raposa, mas dependerá de liberação do seu contrato para acertar com o time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:39

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:39

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Em busca de um treinador, o Cruzeiro já tentou Felipão, Lisca e até sondou Tiago Nunes. A mais nova investida da Raposa para ter um técnico é Umberto Louzer, que atualmente defende a Chapecoense, vice-líder da Série B, com dois jogos a menos que os rivais.
O staff do técnico confirmou o contato, mas há um entrave para o negócio ser concluído: o time catarinense topar liberar Umberto do seu contrato. O treinador está em Alagoas para o duelo com o CRB, nesta quarta-feira, 14, pela Série B. O treinador está disposto a aceitar o convite, mas ainda terá de acertar com a Chape, que diz não ter recebido nenhum contato do Cruzeiro sobre a saída do seu treinador, que tem multa rescisória baixa estipulada em seu contrato. O time celeste está atrás do quarto treinador no ano. Já passaram pelo clube Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco, todos com campanhas ruins no comando do clube celeste.

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