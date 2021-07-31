Uma semana na Europa: dirigentes do Flamengo fecham saídas e mantêm otimismo por contratações

Crédito: Thiago Mendes e Kenedy são as prioridades do Flamengo nesta janela (Fotos: Divulgação

A estadia de dirigentes do Flamengo na Europa completa uma semana. Até aqui, o clube conseguiu agilizar negociações para sacramentar duas saídas: a de Hugo Moura, por empréstimo para o Lugano, da Suíça, e a de Rodrigo Muniz, a caminho do Fulham, da Inglaterra, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Quanto a contratações, a dificuldade permanece elevada, mas o otimismo se mantém.Os nomes de Thiago Mendes e Kenedy são prioridades na lista. O volante, de fora um amistoso do Lyon neste sábado (com o Porto), verá o clube francês ter conversas presenciais com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice e diretor de futebol do Fla, respectivamente, na próxima semana para acelerar as tratativas.

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Thiago Mendes já manifestou o seu interesse de ser contratado pelo Flamengo, que tem no esforço do meio-campista de 29 anos um trunfo para persuadir o Lyon a aceitar as condições cujo modelo prioritário, sem verba imediata destinada para investir, é o seguinte: empréstimo com opção ou obrigação de compra, assim como foi feito nos casos recentes de Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.

Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Lisboa. Pela obrigação de quarentena, a ida para a Inglaterra, visando à negociação com o Chelsea por Kenedy, atravanca. Novamente, há esperança pelo fator interesse do atleta, que chegou a se reunir presencialmente com dirigentes do Fla no Ninho do Urubu, em maio.

Enquanto o Lyon já externou que não desejava emprestar Thiago Mendes num primeiro momento, conforme Juninho Pernambucano, diretor do OL, explicou ao LANCE!, o Chelsea ainda não definiu a situação de Kenedy, que tem vínculo até 2024 e voltou a Londres após um empréstimo ao Granada, da Espanha.

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