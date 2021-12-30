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Uma semana depois e sem Jorge Jesus, Benfica é derrotado novamente pelo rival Porto

Dragões venceram os Águias de novo, dessa vez pelo Campeonato Português, por 3 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 20:01

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 20:01

Porto e Benfica se enfrentaram novamente após a vitória do time de Sérgio Conceição há uma semana pela Taça de Portugal. No Estádio do Dragão, agora pelo Campeonato Português, os anfitriões derrotaram os rivais mais uma vez, agora por 3 a 1. Sem Jorge Jesus, os Encarnados fizeram outra partida ruim e levaram gols de Fábio Vieira, Pepê e Taremi. Yaremchuk descontou para os Águias.
+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica Os primeiros minutos foram de domínio do Porto. Logo com três minutos, a equipe de Sérgio Conceição chegou duas vezes com perigo, uma com Pepe, e outra com Fábio Vieira, com chute que passou rente ao travessão. A pressão só rendeu frutos aos 34 minutos, quando Fábio Vieira recebeu no ataque, avançou pela linha de fundo, e chutou cruzado para balançar as redes.
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Três minutos depois, Pepê aumentou a vantagem para o time da casa. Otávio cobrou falta e o atacante completou de cabeça para o gol. Já no segundo tempo, os Dragões levaram um susto com gol de Yaremchuk após assistência de Rafa logo com um minuto. Contudo, a reação do Benfica foi travada com a expulsão do zagueiro André Almeida.
Aos 18', o Benfica quase chegou ao empate em contra-ataque que terminou com finalização de Gonçalo Ramos que teve corte de Zaidu quase em cima da linha. Quatro minutos depois, o Porto ampliou o marcador com gol de Taremi após assistência de Vitinho. Com o resultado, o Porto segue na liderança do torneio, com 44 pontos, sete a mais que o Benfica.
Crédito: PortovenceuoBenficamaisumavez,dessavezpeloCampeonatoPortuguês(Divulgação/Porto

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