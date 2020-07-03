Uma semana após virar pública, veja o que avançou na negociação de Dudu

Há exatamente uma semana, tornou-se pública a informação de que o Al Duhail negociava com Dudu e manifestou a intenção de fazer uma oferta de 13 milhões de euros (R$ 77,5 milhões), com possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 89,5 milhões), com o Palmeiras não se opondo à venda. A expectativa de que tudo se resolveria em poucas horas não se confirmou, mas, mesmo em ritmo bem mais lento do que se imaginava, ocorreram avanços.