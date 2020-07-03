Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uma semana após virar pública, veja o que avançou na negociação de Dudu

Foi na sexta-feira passada que se confirmou o interesse do Al Duhail, do Qatar, em pagar 13 milhões de euros pelo jogador do Palmeiras, mas, desde então, a conversa pouco evoluiu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 11:00

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Dudu já manifestou que gostou da oferta do Qatar e diretoria não se opõe, mas o negócio travou (Agência Palmeiras
Há exatamente uma semana, tornou-se pública a informação de que o Al Duhail negociava com Dudu e manifestou a intenção de fazer uma oferta de 13 milhões de euros (R$ 77,5 milhões), com possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 89,5 milhões), com o Palmeiras não se opondo à venda. A expectativa de que tudo se resolveria em poucas horas não se confirmou, mas, mesmo em ritmo bem mais lento do que se imaginava, ocorreram avanços.
A principal movimentação nesses sete dias foi do Palmeiras, apesar de tímida e sem comunicação direta com dirigentes do Oriente Médio. A diretoria vinha sendo atualizada pelos agentes de Dudu sobre a negociação, que acontece há, pelo menos, duas semanas. Com a demora para a chegada da oferta oficial, intensificou-se o contato com um representante do Al Duhail, para saber mais da situação, até porque o jogador admitiu ao Verdão que gostaria de sair.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados