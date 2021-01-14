Um Paulistão de luxo e inédito na final da Libertadores da América

O venezuelano Soteldo marcou um golaço na classificação santista à decisão da Libertadores Crédito: Andre Penner/Reuters

Agora quem dá bola é o Santos. Se a última impressão é a que fica, o time que projetou Pelé ao mundo chega favorito à inédita decisão paulista em uma Libertadores. O Alvinegro Praiano simplesmente não tomou conhecimento do Boca Juniors no acachapante 3 a 0 (ficou barato), na Vila Belmiro, e sovou os argentinos. Com os baixinhos Soteldo e Marinho inspirados, o Peixe conseguiu ser ainda mais dominante do que o River Plate fez com o Palmeiras na noite anterior , ainda que o Alviverde tenha avançado à final por ter vencido na ida por 3 a 0

Sabe aquele time iluminado, que tudo parece dar certo? Pois é. O Santos resume bem esse jargão futebolístico. O que mais impressiona é a inesgotável capacidade em se reinventar e revelar talentos. Fora de campo um time asfixiado, que chegou a atrasar salários e foi punido pela Fifa em não poder contratar por dívidas não honradas. Receita para dar errado, mas o Peixe encontra na base a solução que precisa.

Já o Palmeiras é o oposto. Com uma das melhores condições financeiras do país e contando com o aporte de uma grande patrocinadora, na figura da torcedora fanática Leila Pereira, o Porco tem há anos uma equipe com bons nomes que não dava liga, muito por insistir com treinadores errados para os jogadores do elenco. Bastou o português Abel Ferreira chegar para rapidamente fazer este time jogar.

O venezuelano Soteldo marcou um golaço na classificação santista à decisão da Libertadores Crédito: Andre Penner/Reuters

Ficou o trauma pela derrota e o flerte com a eliminação, mas uma grande equipe sabe assimilar adversidades e transformá-las em motivação. O Palmeiras tem um timaço também e fatalmente não vai se apresentar na decisão como fez no último jogo no Allianz Parque.

EQUILÍBRIO

Mas limitar esta partida que já é histórica ao panorama "base forte x elenco comprado" é superficial demais. Lembro que há uma semana o Palmeiras fez uma partida memorável na Argentina e mostrou que pode jogar muito bem. São propostas de jogo diferentes, porém ambas de alta eficiência. Enquanto o Peixe conta com a individualidade e a energia que vem da garotada, o Palestra possui um time mais homogêneo e taticamente encaixado. Uma final completamente aberta e equilibrada.