Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira admite superioridade do River Plate: ‘Classificação do Palmeiras foi fruto do primeiro jogo’
futebol

Abel Ferreira admite superioridade do River Plate: ‘Classificação do Palmeiras foi fruto do primeiro jogo’

Técnico do Verdão se mostrou aliviado após segurar sufoco dos argentinos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 01:07

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 01:07

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira conheceu a sua primeira derrota pelo Palmeiras atuando no Allianz Parque na mesma noite em que, por pouco, não viu a vaga para a grande final da Copa Libertadores 2020 ir pelo ralo. O português admitiu que o River Plate foi melhor no 2 a 0 na casa alviverde, mas também quis exaltar a vantagem construída na Argentina.
– Eu gosto muito da psicologia. A intensidade do sentimento de perda é o dobro da do lucro. Este jogo de hoje era muito mental. Se naquela bola do Rony ele fizesse o gol, mataríamos o adversário. Como não fez, era natural que eles reagissem, não tinham nada a perder. Lá poderíamos fazer o quarto e o quinto. Tínhamos encaminhado a eliminatória lá. Estudei essa equipe, sabia que, pela experiência deles, era possível eles marcarem gols aqui – disse o primeiro técnico finalista da atual edição da Libertadores.Abel Ferreira também aproveitou para ressaltar a resiliência de sua equipe, que soube suportar uma grande pressão do River Plate durante boa parte dos 90 minutos.
– A verdade é que nós, com todas as dificuldades, conseguimos aguentar e suportar. E muito fruto do que foi o primeiro jogo, quando fomos muito superiores. No segundo jogo, temos que ser humildes e reconhecer que eles foram melhores, não custa admitir. Não matamos o jogo lá, e o fator psicológico hoje pesou bastante – ponderou.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, mas Weverton garante classificação à final
Agora finalista da Libertadores, o Palmeiras se reapresenta nesta quarta-feira (13), na Academia de Futebol, para já iniciar a preparação para o duelo diante do Grêmio, na sexta-feira (15), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados