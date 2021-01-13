Abel Ferreira admite superioridade do River Plate: ‘Classificação do Palmeiras foi fruto do primeiro jogo’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira conheceu a sua primeira derrota pelo Palmeiras atuando no Allianz Parque na mesma noite em que, por pouco, não viu a vaga para a grande final da Copa Libertadores 2020 ir pelo ralo. O português admitiu que o River Plate foi melhor no 2 a 0 na casa alviverde, mas também quis exaltar a vantagem construída na Argentina.

– Eu gosto muito da psicologia. A intensidade do sentimento de perda é o dobro da do lucro. Este jogo de hoje era muito mental. Se naquela bola do Rony ele fizesse o gol, mataríamos o adversário. Como não fez, era natural que eles reagissem, não tinham nada a perder. Lá poderíamos fazer o quarto e o quinto. Tínhamos encaminhado a eliminatória lá. Estudei essa equipe, sabia que, pela experiência deles, era possível eles marcarem gols aqui – disse o primeiro técnico finalista da atual edição da Libertadores.Abel Ferreira também aproveitou para ressaltar a resiliência de sua equipe, que soube suportar uma grande pressão do River Plate durante boa parte dos 90 minutos.

– A verdade é que nós, com todas as dificuldades, conseguimos aguentar e suportar. E muito fruto do que foi o primeiro jogo, quando fomos muito superiores. No segundo jogo, temos que ser humildes e reconhecer que eles foram melhores, não custa admitir. Não matamos o jogo lá, e o fator psicológico hoje pesou bastante – ponderou.

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