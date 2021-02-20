Um olho no Corinthians, outro no Goiás: Vasco tem quatro jogadores pendurados

A missão do Vasco para este domingo é sabida: ganhar do Corinthians para chegar na última rodada com mais chances de permanecer na primeira divisão. E o ideal é ter todos os jogadores à disposição para ambas as partidas. Por isso é preciso ter atenção aos cartões: o Cruz-Maltino tem quatro jogadores pendurados.Ricardo Graça, Yago Pikachu, Gabriel Pec e Benítez ficarão fora do último jogo se receberem uma advertência no duelo com o Timão. Em tese, nenhum deles vai começar jogando. Benítez, inclusive, pode não ficar nem no banco, mas por um problema muscular.