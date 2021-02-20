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Um olho no Corinthians, outro no Goiás: Vasco tem quatro jogadores pendurados

Ricardo Graça, Yago Pikachu, Gabriel Pec e Benítez estão a uma advertência de desfalcarem o Cruz-Maltino por suspensão...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 17:49

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:49

Crédito: Gabriel Pec tem 14 jogos no atual Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
A missão do Vasco para este domingo é sabida: ganhar do Corinthians para chegar na última rodada com mais chances de permanecer na primeira divisão. E o ideal é ter todos os jogadores à disposição para ambas as partidas. Por isso é preciso ter atenção aos cartões: o Cruz-Maltino tem quatro jogadores pendurados.Ricardo Graça, Yago Pikachu, Gabriel Pec e Benítez ficarão fora do último jogo se receberem uma advertência no duelo com o Timão. Em tese, nenhum deles vai começar jogando. Benítez, inclusive, pode não ficar nem no banco, mas por um problema muscular.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O time de Vanderlei Luxemburgo tem a volta de Marcelo Alves, que cumpriu suspensão contra o Internacional. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 73% de chances de ser rebaixado.

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