Um mês sem vencer! Veja os números do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

O Sport vive uma grande crise. Como se não bastasse a dificuldade financeira do clube, dentro de campo o time não consegue jogar bem e vê a pressão aumentar em cima do técnico Jair Ventura.

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Para entender a situação delicada, a última vez que o Leão ganhou uma partida foi no dia 24 de fevereiro, quando bateu o Vera Cruz por 3 a 1. Na ocasião, a equipe era reserva e nem o técnico Jair Ventura comandou o time.

Desde então, o Sport acumula nove partidas sem vencer com direito a eliminação precoce na Copa do Brasil, ao ser derrotado pela Juazeirense-BA.

Desempenho

Neste período de seca, o Leão foi superado em seis oportunidades e empatou outras três. O ataque marcou apenas seis gols e a zaga foi vazada 17 vezes.

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