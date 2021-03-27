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Um mês sem vencer! Veja os números do Sport

Nos último nove jogos o Leão saiu de campo sem saber o que é vencer...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 17:24
Crédito: Divulgação/Sport
O Sport vive uma grande crise. Como se não bastasse a dificuldade financeira do clube, dentro de campo o time não consegue jogar bem e vê a pressão aumentar em cima do técnico Jair Ventura.
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Para entender a situação delicada, a última vez que o Leão ganhou uma partida foi no dia 24 de fevereiro, quando bateu o Vera Cruz por 3 a 1. Na ocasião, a equipe era reserva e nem o técnico Jair Ventura comandou o time.
Desde então, o Sport acumula nove partidas sem vencer com direito a eliminação precoce na Copa do Brasil, ao ser derrotado pela Juazeirense-BA.
Desempenho
Neste período de seca, o Leão foi superado em seis oportunidades e empatou outras três. O ataque marcou apenas seis gols e a zaga foi vazada 17 vezes.
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Central
Neste domingo, a chance de quebrar a série negativa é contra o Central. Em caso de nova decepção, a permanência de Jair Ventura deve ficar insustentável.

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