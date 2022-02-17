Um ídolo do outro lado: Vasco enfrenta o Bangu, que tem Felipe como técnico

O maior vencedor de grandes troféus do futebol do clube. Um dos maiores ídolos. Carisma inabalado apesar de ter vestido as camisas de dois rivais. Mas Felipe Jorge Loureiro, nesta quinta-feira, vai estar do lado oposto ao do Vasco. É a primeira vez que o Maestro vai enfrentar, como técnico, o Cruz-Maltino. Ele estará na área técnica do Bangu, no São Januário que tanto conhece, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.- Acredito que vai ser um grande jogo. Eles têm uma equipe muito boa e muito bem treinada. O Felipe é um treinador muito inteligente, então vamos procurar trabalhar e ver o que o professor Zé Ricardo vai nos passar para que possamos fazer um grande jogo - projetou Matheus Barbosa. E completou:

- Não é à toa que eles conseguiram a vitória sobre um grande clube, o Fluminense. Temos que estar ligados para conseguirmos os três pontos - emendou Matheus, citando o resultado pela primeira rodada do Estadual.

Felipe marcou uma geração pelo jeito abusado com o qual obtinha o sucesso. Em diferentes clubes, atuou em diferentes posições. No Vasco, foi lateral-esquerdo, meia e volante. Conquistou três títulos nacionais e dois internacionais, fora um Estadual e um Torneio Rio-São Paulo. Barbosa e Roberto Dinamite têm mais, só que em torneios regionais.

- O Felipe descarta apresentações. É um ídolo do Vasco, um grande vencedor, tem seu nome escrito na galeria dos grandes jogadores do Vasco. Muito respeito por ele e pela sua equipe, que tem feito grandes jogos e incomodado bastante na competição. Esperamos um jogo difícil, mesmo jogando em casa, - projetou Thiago Rodrigues. O goleiro, porém, ressalta as necessidades vascaínas:

- Sabemos os objetivos claros que o Vasco tem no carioca. E, dentro deles, vamos manter os pés no chão e pregar muita humildade, mas vamos com tudo para fazermos um grande jogo - pregou.

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Felipe fez uma história grandiosa pelo Vasco. O time, nesta quinta-feira, o enfrenta para dar mais um passo para voltar a ter grandes momentos.