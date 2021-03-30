Um dos artilheiros do elenco, Edenílson completa quatro anos de Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Um dos artilheiros do elenco Colorado está completando mais um ano vestindo a camisa vermelha. Autor de um belíssimo gol contra a equipe que o lançou, o Caxias, o meio-campista Edenílson tem motivos para comemorar nesta terça-feira (30) já que, nessa data, ele foi apresentado como um dos reforços para a temporada 2017. >Inter na ponta: a classificação atualizada do GauchãoHoje ele completa quatro anos de sua chegada ao clube realizando um sonho ao vestir a camisa do time de Porto Alegre. Gaúcho de Porto Alegre, o atleta retornou na época da Itália (mais precisamente da Udineses) para jogar pela primeira vez profissionalmente em uma equipe da sua cidade natal.

De lá até aqui, Edenílson já disputou 202 partidas pelo clube e colocou a bola na rede em 25 oportunidades. Dentro desses gols, dois deles garantiram vitórias em Grenais e, nesse ano, marcou dois gols na temporada, dividindo a artilharia geral com o atacante Yuri Alberto.

Apesar de desejado por clubes brasileiros e também dos Emirados Árabes, no ano passado o jogador renovou seu vínculo com o colorado até o fim de 2023.

Identificado com o Inter e com o torcedor, Edi (assim chamado pelos torcedores) foi uma das referências da equipe no vice-campeonato do Brasileirão na temporada 2020. No ano passado também, marcou o gol que deu fim ao jejum do Colorado em clássicos além de outros tentos importantes que fizeram o clube disputar o título do Campeonato Brasileiro até aúltima rodada da competição.

Além do "faro de gol", o meiocampista pode atuar mais recuado ou mais avançado no meio-campo do técnico espanhol Miguel Ramírez em versatilidade com a qual conta para seguir atuando dentre os considerados habitualmente como titulares.