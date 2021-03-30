AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Um dos artilheiros do elenco, Edenílson completa quatro anos de Internacional

Meio-campista que passou da casa das 200 partidas é uma das peças mais regulares desde sua chegada em 2017...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:40
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Um dos artilheiros do elenco Colorado está completando mais um ano vestindo a camisa vermelha. Autor de um belíssimo gol contra a equipe que o lançou, o Caxias, o meio-campista Edenílson tem motivos para comemorar nesta terça-feira (30) já que, nessa data, ele foi apresentado como um dos reforços para a temporada 2017. >Inter na ponta: a classificação atualizada do GauchãoHoje ele completa quatro anos de sua chegada ao clube realizando um sonho ao vestir a camisa do time de Porto Alegre. Gaúcho de Porto Alegre, o atleta retornou na época da Itália (mais precisamente da Udineses) para jogar pela primeira vez profissionalmente em uma equipe da sua cidade natal.
De lá até aqui, Edenílson já disputou 202 partidas pelo clube e colocou a bola na rede em 25 oportunidades. Dentro desses gols, dois deles garantiram vitórias em Grenais e, nesse ano, marcou dois gols na temporada, dividindo a artilharia geral com o atacante Yuri Alberto.
Apesar de desejado por clubes brasileiros e também dos Emirados Árabes, no ano passado o jogador renovou seu vínculo com o colorado até o fim de 2023.
Identificado com o Inter e com o torcedor, Edi (assim chamado pelos torcedores) foi uma das referências da equipe no vice-campeonato do Brasileirão na temporada 2020. No ano passado também, marcou o gol que deu fim ao jejum do Colorado em clássicos além de outros tentos importantes que fizeram o clube disputar o título do Campeonato Brasileiro até aúltima rodada da competição.
Além do "faro de gol", o meiocampista pode atuar mais recuado ou mais avançado no meio-campo do técnico espanhol Miguel Ramírez em versatilidade com a qual conta para seguir atuando dentre os considerados habitualmente como titulares.
- Recordo que na minha chegada disse que estava realizando um sonho em jogar com a camisa do Inter. Recentemente completei 200 jogos por esse clube e sou muito feliz pela minha história aqui. Agradeço sempre a comissão e a direção pela confiança no meu trabalho. Sou grato também pelo carinho e acolhimento do torcedor, e espero poder retribuir tudo isso com títulos - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados