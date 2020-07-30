Um ano após ser anunciado, Luiz Adriano vibra com classificação

Há exatamente um ano, em 30 de julho de 2019, Luiz Adriano era anunciado como jogador do Palmeiras. E o atacante celebra a data vibrando com a classificação para o jogo único da semifinal do Campeonato Paulista, no fim de semana, no Allianz Parque, com data e adversário ainda a serem definidos. Graças à vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, na última quarta-feira.
- Foi uma vitória importante. O nosso objetivo era a classificação. Foi um jogo muito difícil no primeiro tempo, eles travaram muito o jogo, principalmente o goleiro, que demorou para jogar e prejudicou bastante. No segundo tempo, tivemos tranquilidade para jogar e apareceu a oportunidade em um gol de escanteio. Aí, abriram o time e tivemos a oportunidade para matar o jogo - analisou o camisa 10.- O adversário teve que sair mais quando abrimos o placar. Mas sempre procuramos jogar, atacar, e os adversários estão sempre fechados contra nós. Isso dificulta muito para atacar. É necessário manter a tranquilidade, girar a bola rapidamente, para procurar espaço e finalizar. Só é muito difícil não ter torcedores no estádio, eles são importantes - lamentou o centroavante.
Para selar de vez a classificação contra o Santo André, Luiz Adriano acumulou mais uma assistência pelo Palmeiras. O atacante dominou um rebote e ajeitou a bola para Marcos Rocha aproveitar a defesa desarrumada, limpar um zagueiro e um goleiro com um toque e balançar as redes, sentenciando a vitória por 2 a 0, já aos 48 minutos do segundo tempo de um jogo complicado.
Foi o segundo passe para gol de Luiz Adriano na temporada, em que o centroavante balançou as redes seis gols, incluindo o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, no domingo. No total, o centroavante, que deixou o Spartak Moscou, da Rússia, para atuar no Palmeiras, acumula 30 jogos (26 como titular), 13 gols e duas assistências com a camisa alviverde.
- Sou muito agradecido ao Palmeiras pela oportunidade que me deu de jogar em um clube estruturado. Não posso esquecer também os torcedores que sempre estão nos apoiando, indo aos jogos, comprando seu ingresso, pulando, vibrando, e torcendo os 90 minutos de jogo. Isso é de grande valia para nós atletas. Espero poder retribuir todo esse carinho da torcida com mais gols e títulos nessa temporada. Vestir essa camisa pesada é um orgulho - falou.