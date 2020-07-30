Um ano após ser anunciado, Luiz Adriano vibra com classificação

Crédito: Luiz Adriano era anunciado como jogador do Palmeiras há exatamente um ano (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Há exatamente um ano, em 30 de julho de 2019, Luiz Adriano era anunciado como jogador do Palmeiras. E o atacante celebra a data vibrando com a classificação para o jogo único da semifinal do Campeonato Paulista, no fim de semana, no Allianz Parque, com data e adversário ainda a serem definidos. Graças à vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, na última quarta-feira.

- Foi uma vitória importante. O nosso objetivo era a classificação. Foi um jogo muito difícil no primeiro tempo, eles travaram muito o jogo, principalmente o goleiro, que demorou para jogar e prejudicou bastante. No segundo tempo, tivemos tranquilidade para jogar e apareceu a oportunidade em um gol de escanteio. Aí, abriram o time e tivemos a oportunidade para matar o jogo - analisou o camisa 10.- O adversário teve que sair mais quando abrimos o placar. Mas sempre procuramos jogar, atacar, e os adversários estão sempre fechados contra nós. Isso dificulta muito para atacar. É necessário manter a tranquilidade, girar a bola rapidamente, para procurar espaço e finalizar. Só é muito difícil não ter torcedores no estádio, eles são importantes - lamentou o centroavante.

Para selar de vez a classificação contra o Santo André, Luiz Adriano acumulou mais uma assistência pelo Palmeiras. O atacante dominou um rebote e ajeitou a bola para Marcos Rocha aproveitar a defesa desarrumada, limpar um zagueiro e um goleiro com um toque e balançar as redes, sentenciando a vitória por 2 a 0, já aos 48 minutos do segundo tempo de um jogo complicado.

Foi o segundo passe para gol de Luiz Adriano na temporada, em que o centroavante balançou as redes seis gols, incluindo o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, no domingo. No total, o centroavante, que deixou o Spartak Moscou, da Rússia, para atuar no Palmeiras, acumula 30 jogos (26 como titular), 13 gols e duas assistências com a camisa alviverde.