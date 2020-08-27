AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Um ano após primeiro gol, Luiz Adriano vira artilheiro do Palmeiras

Atacante balançou as redes pela primeira vez contra o Grêmio, na Libertadores. Agora, é o maior goleador do Verdão na temporada, com direito a gol em decisão de campeonato...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
A primeira vez a gente nunca esquece, mesmo que ela não tenha sido das melhores. Foi o que aconteceu quando Luiz Adriano marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, exatamente há um ano contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores.
O Verdão acabou eliminado após derrota por 2 a 1, no Pacaembu, porém ali o atacante começou a trajetória de gols pelo clube. Em 2020, ele assumiu a artilharia do time na temporada ao marcar de pênalti contra o Santos, no domingo (23). São nove tentos, um a mais do que Willian, segundo no ranking.
- É sempre importante relembrar esses feitos em nossa carreira. Fico muito feliz em ajudar o Palmeiras com gols. Espero poder auxiliar ainda mais o time balançando as redes nessa temporada - afirmou Luiz Adriano.A caminhada do camisa 10 tem outros feitos pessoais. Com média de 0,69 gol por jogo, ele é dono melhor desempenho de um jogador do Palmeiras no Allianz Parque. São nove gols em 13 partidas, um deles na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Verdão ganhou nos pênaltis.
Em pouco mais de um ano no Palmeiras são 16 tentos em 37 compromissos, média de 0,43.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus
Motor da embarcação apresentou pane durante pescaria; dupla foi encontrada por equipe da Marinha e passa bem
Dois pescadores são resgatados após embarcação ficar 5 horas à deriva no litoral da Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda por que a Fifa avalia expandir ainda mais o torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados