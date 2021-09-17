Um ano após marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras, Gabriel Menino pede foco para acabar com má fase: 'Só depende da gente'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Comemorando um ano de seu primeiro gol pela equipe profissional do Palmeiras, Gabriel Menino conversou com a TV Palmeiras após o treino nesta quinta-feira (16), na Academia de Futebol. A Cria da Academia pediu calma e pregou foco e concentração, ressaltando que o fim da má fase depende dos próprios jogadores.- Tem muito jogo pela frente ainda, nada é impossível. Temos de concentrar e focar em nós que vai dar tudo certo. Sabemos que só depende da gente mudar isso. Se Deus quiser vamos reverter essa situação e começar a vencer de novo - afirmou Gabriel Menino.

No dia 16 de setembro de 2020, há exatamente um ano, o então recém-promovido meio campista marcou um golaço diante do Bolívar na vitória por 2 a 1 na altitude de La Paz, pela fase de grupos da Libertadores. Foi o seu primeiro gol pelo Verdão. Ele acabaria sendo peça-chave naquela foi que a maior conquista do clube no século, fazendo seu melhor jogo no triunfo por 3 a 0 sobre o River Plate, fora de casa, na semifinal.- Eu estava muito ansioso por meu primeiro gol. O Luxemburgo me pediu calma e, na preleção, falou que eu marcaria contra o Bolívar. Tive calma e paciência e graças a Deus consegui acertar um chute no ângulo e fazer meu primeiro gol como profissional - concluiu.