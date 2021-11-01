Últimos jogos, reta decisiva na briga pelo acesso na Série B e clássico com o Vasco: o novembro do Botafogo

Um mês de decisões. Novembro se inicia nesta segunda-feira e, com ele, surge a reta de chegada da Série B do Brasileirão. O Botafogo, vice-líder da competição, sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro e pode confirmar o objetivo nas próximas semanas.+ Botafogo demonstra foco e, em outubro, se aproxima de objetivo final; veja o que falta para o acesso
O Alvinegro terá contato com os últimos seis compromissos do Campeonato Brasileiro neste mês. A equipe comandada por Enderson Moreira inicia o mês na vice-liderança com 56 pontos, dois atrás do líder Coritiba.
As datas de todos os jogos ainda não foram confirmadas pela CBF, responsável por divulgar o calendário - portanto, ainda é impossível dizer se o Botafogo terá semanas livres para treino no decorrer de novembro. O fato é que o time inicia o mês com cinco dias livres para atividades visando o duelo contra o Confiança, na próxima quarta-feira no Estádio Nilton Santos.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12
Serão três jogos em casa e três como visitante. O Alvinegro pode confirmar um possível acesso apenas se vencer todos os compromissos no Estádio Nilton Santos - o Alvinegro, vale lembrar, é o melhor mandante da Série B.
O jogo de destaque do mês, claro, será o clássico contra o Vasco. O Botafogo vai até São Januário medir forças com o rival no próximo domingo, às 16h. O Cruz-Maltino, na 8ª colocação, também tem chances de subir.O NOVEMBRO DO BOTAFOGO03/11 - Botafogo x Confiança - Estádio Nilton Santos - 19h (33ª rodada)07/11 - Vasco x Botafogo - São Januário - 16h (34ª rodada)11/11 - Ponte Preta x Botafogo - Moisés Lucarelli - 19h (35ª rodada)15/11 - Botafogo x Operário - Estádio Nilton Santos - 16h (36ª rodada)A definir - Brasil de Pelotas x Botafogo - Bento Freitas (37ª rodada)A definir - Botafogo x Guarani - Estádio Nilton Santos (38ª rodada)