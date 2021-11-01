Últimos jogos, reta decisiva na briga pelo acesso na Série B e clássico com o Vasco: o novembro do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um mês de decisões. Novembro se inicia nesta segunda-feira e, com ele, surge a reta de chegada da Série B do Brasileirão. O Botafogo, vice-líder da competição, sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro e pode confirmar o objetivo nas próximas semanas.+ Botafogo demonstra foco e, em outubro, se aproxima de objetivo final; veja o que falta para o acesso

O Alvinegro terá contato com os últimos seis compromissos do Campeonato Brasileiro neste mês. A equipe comandada por Enderson Moreira inicia o mês na vice-liderança com 56 pontos, dois atrás do líder Coritiba.

As datas de todos os jogos ainda não foram confirmadas pela CBF, responsável por divulgar o calendário - portanto, ainda é impossível dizer se o Botafogo terá semanas livres para treino no decorrer de novembro. O fato é que o time inicia o mês com cinco dias livres para atividades visando o duelo contra o Confiança, na próxima quarta-feira no Estádio Nilton Santos.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12

Serão três jogos em casa e três como visitante. O Alvinegro pode confirmar um possível acesso apenas se vencer todos os compromissos no Estádio Nilton Santos - o Alvinegro, vale lembrar, é o melhor mandante da Série B.