Último integrante da delegação do Flamengo no Equador, Juan desembarca no Brasil

Crédito: Lazlo Dalfovo/LANCE!

Já em solo tupiniquim. Na madrugada desta sexta-feira, Juan desembarcou no Brasil, após ter sido o último integrante da delegação do Flamengo que ficou no Equador. Membro do do departamento de futebol do clube, o ex-zagueiro testou positivo para Covid-19 ainda em Guayaquil.

Aos 41 anos, Juan não retornou junto aos primeiros membros da delegação pois não havia espaço no avião - que trouxe os sete atletas infectados antes da partida contra o Barcelona (EQU), na última terça. Ele permaneceu em isolamento em um hotel na cidade equatoriana.