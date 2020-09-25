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Último integrante da delegação do Flamengo no Equador, Juan desembarca no Brasil

Ex-zagueiro e ídolo do Rubro-Negro estava em um hotel em Guayaquil, após ter sido diagnosticado com Covid-19; clube mandou aeronave buscá-lo na última quinta...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 15:11
Crédito: Lazlo Dalfovo/LANCE!
Já em solo tupiniquim. Na madrugada desta sexta-feira, Juan desembarcou no Brasil, após ter sido o último integrante da delegação do Flamengo que ficou no Equador. Membro do do departamento de futebol do clube, o ex-zagueiro testou positivo para Covid-19 ainda em Guayaquil.
Aos 41 anos, Juan não retornou junto aos primeiros membros da delegação pois não havia espaço no avião - que trouxe os sete atletas infectados antes da partida contra o Barcelona (EQU), na última terça. Ele permaneceu em isolamento em um hotel na cidade equatoriana.
Ao todo, o Flamengo gastou pouco mais de R$ 1 milhão somando todos trajetos do avião nesta semana.

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