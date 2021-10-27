Último campeão da Copa do Brasil, Jayme revela: 'Quando assumi, pediram só para o Flamengo não cair'

Crédito: Divulgação

Há três jogos sem vencer, o Flamengo precisa voltar ao caminho das vitórias caso não queira passar pelos pênaltis para avançar à final da Copa do Brasil. O duelo da volta pelas semi, diante do Athletico, será nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, e o LANCE! conversou com o último treinador campeão do torneio pelo clube carioca, cujo rival, há oito anos, foi o mesmo deste meio de semana.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Zagueiro do Flamengo de 1973 e 1977, Jayme de Almeida estava na comissão técnica permanente do clube quando Mano Menezes pediu demissão três meses depois de assinar, no primeiro ano da gestão de Eduardo Bandeira de Mello. E Jayme lembrou o apelo da diretoria assim que ele foi oficializado:

- Era um momento delicado, o Mano tinha acabado de pedir demissão. Eu tenho muita experiência no Flamengo, fui criado e trabalhei lá, mas ali era algo muito difícil, até porque estávamos beirando a zona do rebaixamento no Brasileiro. Quando eu assumi, o Bandeira e o Wallim (Vasconcelos, ex-VP) me pediram só para não cair para a Série B. Imagina o Flamengo caindo naquele projeto! Iria tudo por água abaixo. E tinha a Copa do Brasil, tínhamos passado pelo Cruzeiro (oitavas)... O início foi complicado, mas o mata-mata joga o seu time para cima - recordou Jayme, emendando sobre o trajeto até a taça:- Logo depois que eu assumi oficialmente, já tinha como segundo jogo o Botafogo (nas quartas da Copa do Brasil). Era outro campeonato, outra motivação, e fizemos um jogo muito bom. Depois, acertamos a equipe e trabalhamos muito forte. No jogo da volta, acredito que tenha sido o jogo mais importante que eu comandei o Flamengo no sentido de vibração. O Maracanã estava lindo, fizemos um jogo lindo, e goleamos de 4 a 0, o que é sempre difícil de acontecer, e ali demos uma embalada boa na Copa do Brasil, principalmente, e para não cair no Brasileiro. Tivemos que utilizar todo o elenco, que era curto. Passamos pelo Goiás (nas semifinais) e depois nos deparamos com o Athletico-PR na final. Sabíamos que eram jogos difíceis e lembrando que uma vitória do próprio Athletico, no Maracanã, tinha levado à demissão do Mano, na derrota por 4 a 2 de virada.EMOÇÃO ANTES DA FINAL

Jayme não está mais na comissão técnica do Flamengo desde 2018, mas embargou a voz e exalou emoção ao recordar dos momentos iniciais antes do jogo decisivo diante do Athletico, vencido pelo Rubro-Negro carioca por 2 a 0, com gols de Elias e Hernanes - na ida, os times empataram em 1 a 1.

- A final no Rio foi muito emocionante. Me lembro bem que, quando a gente entrou em campo, para ver como estava o estádio, eu, mesmo já acostumado com a torcida lotando o Maracanã, achei fantástico. Senti uma confiança na hora que deu muita força. Foi um dos dias mais bacanas da minha caminhada no esporte. E foi ótimo para os meninos (jogadores), que sofreram para caramba, deram a volta por cima e venceram uma final espetacular em casa.

Com o título Brasileirão mais distante nesta temporada, o Flamengo aumentou a sua responsabilidade de conquistar as Copas para se manter no patamar "onde está hoje", conforme sublinhou Jayme de Almeida.