Última vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira foi há 17 anos; relembre como foi o jogo

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar a Inter de Limeira e superar um pequeno tabu temporal, uma vez que a última vitória sobre a equipe do interior de São Paulo foi em 2005. De lá para cá, foram apenas dois confrontos, ambos pelo Paulistão e sem triunfo palmeirense. Diante disso, o LANCE! relembra a escalação da goleada palmeirense por 5 a 3, há 17 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Era janeiro de 2005, quando o Verdão entraria em campo pela primeira vez naquela temporada, em partida válida pela estadual, que era disputado por pontos corridos. Em uma época de vacas magras e de reforços bastante alternativos, o clube do Parque Antártica ainda busca se restabelecer após o primeiro rebaixamento e havia conquistado vaga para a Libertadores.

A estreia, contra a Inter de Limeira, parecia um cenário perfeito para testar o novo time que encararia a nova temporada, mas quase se tornou trágico. Sob o comando de Estevam Soares, o Palmeiras foi escalado com: Sérgio; Bruno, Gabriel, Gláuber e Lúcio; Alceu, Corrêa, Claudecir e Diego Souza; Marcel e Ricardinho. Nen, Osmar e Léo entraram durante o segundo tempo do jogo.Com 25 minutos da primeira etapa, o Verdão abriu 2 a 0 com um belo gol do recém-contratado Marcel e do atacante Ricardinho. Parecia tudo encaminhado para uma vitória tranquila, mas um pênalti duvidoso cometido pelo zagueiro Gabriel acabou desandando o cenário. Alexandre Salles converteu a cobrança aos 41 e Izaías empatou aos 46, indo para o intervalo com um 2 a 2 no placar.

Na volta do intervalo, o pesadelo palmeirense seguia. Logo no início da etapa final, aos quatro minutos, o volante Alceu cometeu mais um pênalti, que Alexandre Salles converteu novamente para virar o jogo para 3 a 2. A estreia do Verdão na temporada toma contornos horríveis e cobranças para Estevam Soares. Mas aos 16 minutos, o lateral Lúcio, sem ângulo, empatou a partida.

A partir dali, o Palmeiras voltou a crescer no jogo e partiu para garantir a vitória. Primeiro aos 20, quando Marcel, de novo ele, pegou rebote de fora da área e finalizou para o fundo da rede. Depois, aos 28, com Diego Souza, que puxou contra-ataque, tabelou com Marcel e fechou a goleada marcando o quinto gol. O time mostrou poder de reação, mas preocupou o torcedor.

Marcel, grande destaque daquele dia, acabou não vingando no clube e no mesmo ano foi emprestado para o Grêmio, que disputou a Série B do Brasileirão. Já Estevam Soares durou apenas mais sete jogos e foi demitido após brigar com Diego Souza, que ficou insatisfeito por ter ficado em campo por apenas sete minutos em um empate com o União São João de Araras.

O Palmeiras, naquele Paulistão, terminou apenas na nona posição (25 pontos) e viu o São Paulo ser campeão de forma tranquila, com 20 pontos a mais do que o Verdão. Alguns bons reforços como Juninho Paulista, Marcinho e Washington chegaram ao longo da temporada e ajudaram a garantir, mais uma vez, uma vaga na Libertadores por meio do Brasileirão, com Emerson Leão.

Confira a ficha a técnica do jogo:

INTER DE LIMEIRA 3 X 5 PALMEIRASLocal: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)Data/Horário: 19/1/2005Árbitro: Wilson Luis Seneme​Cartões amarelos: Fábio Recife, Émerson, Gil Baiano e Alexandre Salles (INT) Gabriel e Marcel (PAL)Gols: Marcel (8'/1ºT) (0-1), Ricardinho (25'/1ºT) (0-2), Alexandre Salles (41'/1ºT) (1-2), Izaías (46'/1ºT) (2-2), Alexandre Salles (4'/2ºT) (3-2), Lúcio (16'/2ºT) (3-3), Marcel (20'/2ºT) (3-4), Diego Souza (28'/2ºT) (3-5)

INTER DE LIMEIRA: Marcelo Cruz; Cláudio (Sandro Oliveira, aos 33'/2ºT), Émerson, Laerte e Júlio César; Marciel, Fábio Recife (Fabiano Negreiro, aos 33'/2ºT), Gil Baiano (Canela, aos 22'/2ºT) e Alexandre Salles; Izaías e Rafael Marques. Técnico: Alexandre Gama.

PALMEIRAS: Sérgio; Bruno, Gabriel, Gláuber e Lúcio; Alceu, Corrêa, Claudecir e Diego Souza (Léo, aos 43'/2ºT); Marcel (Nen, aos 31'/2ºT) e Ricardinho (Osmar, aos 37'/2ºT). Técnico: Estevam Soares.