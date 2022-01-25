Última dança: Fred inicia temporada do adeus no Fluminense e mira recordes

Está chegando a hora do adeus de Fred ao futebol. Com contrato até 21 de julho deste ano, data do aniversário do Fluminense, o atacante já começa a colecionar "últimas vezes". Nesta semana, na quinta-feira, começará a temporada das despedidas com o Campeonato Carioca. O Tricolor estreia na competição diante do Bangu, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro.É verdade que o camisa 9 ainda tem chances de aumentar o vínculo até o final da temporada dependendo da situação do Flu, especialmente por conta da Libertadores. Mesmo assim, a aposentadoria não passa de 2022. Colecionando recordes e marcas importantes desde o retorno às Laranjeiras em 2020, Fred almeja ainda mais.

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No Campeonato Carioca, Fred busca ser o maior artilheiro da competição pela terceira vez. Ele conseguiu os feitos em 2011 e 2015 e seria o primeiro desde 2000 a conquistar essa marca em três oportunidades. Caso a fase goleadora se repita, o camisa 9 deve chegar também aos 200 gols com a camisa do Fluminense. São 197 até o momento e a marca é palpável já no Estadual.

O Fluminense precisará jogar no Luso-Brasileiro por conta da troca do gramado do Maracanã, mas Fred mira também uma marca no principal estádio do país. Com 63 gols no local, o atacante tentará ultrapassar Lula, com 65, e Telê, com 66, para ser o segundo maior artilheiro do Flu no Maraca. Waldo lidera com 94.Com o estádio fechado, Fred pode ter chances de atuar no Nilton Santos, local que já reservou grandes alegrias a ele pelo Flu. Ele já é o segundo maior artilheiro da história do local, com 39 gols, e tenta ultrapassar o ex-atacante Loco Abreu, com 41.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

Com relação a outras competições, Fred mira a Libertadores e a possibilidade de virar o maior artilheiro brasileiro do torneio. Ele terminou a última edição com 24 gols, em segundo lugar ao lado do ex-meia Palhinha, e agora mira Luizão, com 29. Na Copa do Brasil, o atacante já se igualou a Romário como maior goleador, com 36 gols, e tentará deixar o Baixinho para trás. Caso mantenha a data da aposentadoria, ele teria apenas quatro partidas para isso.

No Brasileirão, Fred já é o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Entretanto, ele mira o top-3 entre os goleadores por um único clube. São 101 pelo Fluminense, ao lado de Pelé, pelo Santos, em quarto. Luís Fabiano é o terceiro, pelo São Paulo, com 108 gols. Zico, do Flamengo, tem 135, e Roberto Dinamite lidera pelo Vasco com 181.

Já nas páginas da história do próprio Fluminense, Fred já é o segundo maior artilheiro, até o momento com 197 gols. Mas ele quer também entrar entre os 10 jogadores que mais defenderam o clube. Atualmente é o 16º, com 362 jogos e, caso se mantenha saudável, tenta passar Waldo, com 402. Faltariam 40.

Além disso, há também o desejo de conquistar o primeiro título nesta segunda passagem. Fred foi campeão do Brasileirão em 2010 e 2012, da Primeira Liga em 2016 e do Carioca em 2012. Com os reforços e boas expectativas, o Fluminense fala em voltar a levantar uma taça, o que poderia fechar com chave de ouro a carreira do capitão.

Com a sombra de Germán Cano, além do jovem John Kennedy e de Willian, que pode atuar no setor, Fred começa a se despedir do futebol nesta quinta-feira. A tendência é que o atacante siga sendo o titular com Abel Braga, mas o torcedor já começará a se acostumar com a ideia de não tê-lo. O Flu entra em campo às 20h30, contra o Bangu.