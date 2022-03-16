Ulisses passa por cirurgia no pé esquerdo e tem volta prevista ao Vasco de três a quatro meses

Deu certo. O zagueiro Ulisses foi submetido a cirurgia no pé esquerdo na noite desta terça-feira após a lesão ligamentar sofrida no início do jogo contra o Resende, no último domingo. A previsão de retorno do defensor às atividades do Vasco no campo é de três a quatro meses.Ulisses tem 22 anos e vivia a temporada de afirmação após dois anos praticamente sem jogar. Com a lesão, só voltará a ser opção para o técnico Zé Ricardo no segundo semestre. Como Cangá está de saída, é natural que o clube busque outros dois jogadores para a função.