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Ulisses passa por cirurgia no pé esquerdo e tem volta prevista ao Vasco de três a quatro meses

Zagueiro sofreu uma lesão ligamentar no início do jogo contra o Resende, no último domingo, e foi operado nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 23:27

Publicado em 15 de Março de 2022 às 23:27

Deu certo. O zagueiro Ulisses foi submetido a cirurgia no pé esquerdo na noite desta terça-feira após a lesão ligamentar sofrida no início do jogo contra o Resende, no último domingo. A previsão de retorno do defensor às atividades do Vasco no campo é de três a quatro meses.Ulisses tem 22 anos e vivia a temporada de afirmação após dois anos praticamente sem jogar. Com a lesão, só voltará a ser opção para o técnico Zé Ricardo no segundo semestre. Como Cangá está de saída, é natural que o clube busque outros dois jogadores para a função.
A cirurgia foi feita pelos médicos Ricardo Bastos e Gustavo Caldeira, ambos do Vasco. Gustavo, diretor médico do clube, falou sobre o procedimento.
- Ulisses foi operado hoje (terça) à noite, no hospital da Unimed, 48 horas após a lesão ocorrida no último jogo. Cirurgia dele correu sem intercorrências, foi feita a redução da luxação. Prognóstico bom. Retorna sexta-feira ao CT para iniciar a fisioterapia e o tempo final do tratamento dele gira em torno de 12 a 16 semanas. Em 12 a 16 esperamos que o Ulisses esteja apto à prática esportiva sem restrições - projetou o médico.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: UlissesviviatemporadadeafirmaçãonoVasco,massóvoltaemalgunsmeses(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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