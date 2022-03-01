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Ulisses, Figueiredo e Gabriel Pec renovam contrato com o Vasco

Em meio à esperança da aprovação da SAF e uma semana de decisão na Copa do Brasil e de clássico, os três jogadores são revelados pelo clube carioca e estenderam seus vínculos...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 14:08

Publicado em 01 de Março de 2022 às 14:08

Em meio à esperança da aprovação da SAF e uma semana de decisão na Copa do Brasil e de clássico no domingo, o Vasco anunciou a renovação contratual de três jovens jogadores revelados pelo clube. Tratam-se do zagueiro Ulisses e dos atacantes Figueiredo e Gabriel Pec, que ampliaram seus vínculos com o Gigante da Colina. Perto de atingir a expressiva marca de 100 partidas pelo profissional, Gabriel Pec assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. O jogador tem feito um bom início de temporada e sido uma válvula de escape do Vasco pelos lados com velocidade.
Ulisses, por sua vez, foi captado pelo Cruz-Maltino em 2017, após se destacar no Diadema (SP). Depois de um período entre os profissionais, o zagueiro tem ganhou mais oportunidade desde a chegada do técnico Zé Ricardo nesta temporada. O defensor assinou contrato até 31 de dezembro de 2024.
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Crédito: GabrielPectemtidoumbominíciodetemporadacomacamisadoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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