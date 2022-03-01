Ulisses, Figueiredo e Gabriel Pec renovam contrato com o Vasco

Em meio à esperança da aprovação da SAF e uma semana de decisão na Copa do Brasil e de clássico no domingo, o Vasco anunciou a renovação contratual de três jovens jogadores revelados pelo clube. Tratam-se do zagueiro Ulisses e dos atacantes Figueiredo e Gabriel Pec, que ampliaram seus vínculos com o Gigante da Colina. Perto de atingir a expressiva marca de 100 partidas pelo profissional, Gabriel Pec assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. O jogador tem feito um bom início de temporada e sido uma válvula de escape do Vasco pelos lados com velocidade.