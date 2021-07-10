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Seleção Inglesa

Uefa pune ingleses por "vandalismo" da torcida na semifinal da Eurocopa

A Federação Inglesa de Futebol terá de desembolsar R$ 108 mil de multa; o valor é referente à punição imposta após uma série de problemas registrados na partida

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:41
Harry Kane marcou o gol salvador para colocar a Inglaterra na final da Eurocopa
Harry Kane marcou o gol salvador para colocar a Inglaterra na final da Eurocopa Crédito: English Football Team/Divulgação
A Federação Inglesa de Futebol terá de desembolsar R$ 108 mil de multa por causa de atos hostis de sua torcida na semifinal da Eurocopa, contra a Dinamarca, em Wembley. O valor é referente à punição imposta após uma série de problemas registrados na partida, como a utilização de um laser no rosto do goleiro Schmeichel na hora do pênalti decisivo da prorrogação
Um processo de investigação havia sido instalado na quinta-feira pelo departamento de controle, ética e disciplina da Uefa e a sentença saiu neste sábado. Antes da decisão com a Itália, ainda veio nova advertência, já que são esperados mais 66 mil torcedores na decisão novamente em Wembley.
A Uefa informou que a punição veio "devido à utilização do apontador laser, às perturbações durante os hinos nacionais e a iluminação de fogos de artifício." Foram três inflações detectadas portanto.
Além da tentativa de atrapalhar Schmeichel na hora do pênalti - o dinamarquês defendeu a cobrança, mas Kane fez no rebote -, os ingleses ainda desrespeitaram o hino rival e utilizaram sinalizadores na arquibancada naquela vitória por 2 a 1.
A Uefa não gostou de ver os ingleses assoviando na hora em que o hino da Dinamarca tocava no estádio de Wembley. Também não deixou passar em branco a utilização dos sinalizadores, proibido nas partidas, e deixou um recado que a repetição neste domingo pode custar punições posteriores nas eliminatórias para a Copa, até com perda de mando ou portões fechados.
Italianos já garantiram que não temem a pressão vinda das arquibancadas neste domingo. Resta saber se mostrarão isso em campo e chegarão ao bicampeonato da Eurocopa ou se a Inglaterra, enfim, buscará o inédito título.

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