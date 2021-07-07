Brasileirão e Eurocopa: confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (07)

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta terça-feira (06) com a vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 2 a 1. Outros oito jogos agitam os gramados do país nesta quarta-feira (07). Enquanto isso na Eurocopa, Inglaterra e Dinamarca disputam uma vaga na final. Confira a lista de jogos.
- BRASILEIRÃO - 10ª RODADA
- Fortaleza x América-MG
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Juventude
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere e TNT Sports
- Bragantino x Cuiabá
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Palmeiras x Grêmio
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x Flamengo
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Sport
Horário: 19h15
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Fluminense x Ceará
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Internacional x São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (RS), SporTV e Premiere
- EUROCOPA
- Inglaterra x Dinamarca
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e SporTV