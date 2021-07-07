Futebol

Brasileirão e Eurocopa: confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (07)

Em um dos principais jogos da rodada da competição nacional, o Flamengo encara o Atlético-MG. Na Euro, Inglaterra e Dinamarca disputam vaga na final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 02:00

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 02:00

Flamengo
Bruno Henrique vai comandar o ataque rubro-negro contra o Galo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta terça-feira (06) com a vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 2 a 1. Outros oito jogos agitam os gramados do país nesta quarta-feira (07). Enquanto isso na Eurocopa, Inglaterra e Dinamarca disputam uma vaga na final. Confira a lista de jogos.
  • BRASILEIRÃO - 10ª  RODADA

  • Fortaleza x América-MG 
    Horário: 18h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Bahia x Juventude
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere e TNT Sports
      
  • Bragantino x Cuiabá
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere 

  • Palmeiras x Grêmio
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-MG x Flamengo
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere 
      
  • Atlético-GO x Sport
    Horário: 19h15
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Fluminense x Ceará
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
      
  • Internacional x São Paulo
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (RS), SporTV e Premiere

  • EUROCOPA

  • Inglaterra x Dinamarca
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e SporTV

