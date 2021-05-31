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futebol

Uefa divulga a Seleção da Champions com participação de Ederson, Marquinhos e Neymar; veja a lista

Relação de 23 jogadores da última edição da Champions League conta com Chelsea comandando a lista e ausência de Cristiano Ronaldo...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:58
Crédito: Divulgação / Uefa
A Uefa divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos 23 melhores jogadores da última edição da Champions League, vencida pelo Chelsea neste sábado. O clube inglês conta com sete jogadores na relação, enquanto o Manchester City, vice, conta com cinco atletas.O Brasil conta com três jogadores na lista dos 23 jogadores divulgada pela Uefa, sendo eles: Ederson, goleiro do Manchester City; Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain; e Neymar, meia-atacante também do PSG. Naturalizado italiano, o volante Jorginho, do Chelsea, também aparece na Seleção.
Para selecionar a lista dos 23 jogadores, a Uefa contou com a participação dos observadores técnicos Packie Bonner, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Robbie Keane, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, John Peacock, Gareth Southgate e Patrick Vieira.
Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Edouard Mendy (Chelsea).
Defensores: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG), Antonio Rüdiger (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea) e David Alaba (Bayern de Munique).
Meio-campistas: Jorginho (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gündogan (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Sérgio Oliveira (Porto) e Phil Foden (Manchester City).
Atacantes: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappé (PSG), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Karim Benzema (Real Madrid), Neymar (PSG) e Lionel Messi (Barcelona).

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