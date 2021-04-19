Uefa anuncia novo formato da Champions League

Crédito: Champions League passará a ter 36 times em novo formato (Divulgação

A Uefa anunciou o novo formato da Champions League para a temporada 2024/2025. A principal mudança é que a competição passará a ter 36 times, ao invés dos 32 atuais, e não haverá mais a existência dos grupos, mas sim uma única classificação geral.Formato

Na primeira fase, cada equipe jogará, no mínimo, 10 partidas (cinco em casa e cinco como visitante). Os oito primeiros colocados irão se classificar direto para a fase mata-mata. Já os times que terminarem entre o 9º lugar e a 24ª posição irão disputar dois jogos com o objetivo de formar os 16 melhores clubes europeus e dar início às oitavas de final.

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Classificação

A qualificação dos clubes para a disputa da Champions League permanecerá sendo via os campeonatos nacionais. Além destas vagas, dois times irão entrar pelo coeficiente de clubes dos últimos cinco anos, o que tende a privilegiar equipes tradicionais.

Cutucada

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou a importância dos campeonatos domésticos e da Champions League como um sonho para qualquer equipe se tornar campeã do continente.