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futebol

Uefa anuncia novo formato da Champions League

Competição passará a ter 36 times e não haverá mais fase de grupos. Aleksander Ceferin, presidente da entidade, cutucou a criação da Superliga em coletiva...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 12:44

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 12:44
Crédito: Champions League passará a ter 36 times em novo formato (Divulgação
A Uefa anunciou o novo formato da Champions League para a temporada 2024/2025. A principal mudança é que a competição passará a ter 36 times, ao invés dos 32 atuais, e não haverá mais a existência dos grupos, mas sim uma única classificação geral.Formato
Na primeira fase, cada equipe jogará, no mínimo, 10 partidas (cinco em casa e cinco como visitante). Os oito primeiros colocados irão se classificar direto para a fase mata-mata. Já os times que terminarem entre o 9º lugar e a 24ª posição irão disputar dois jogos com o objetivo de formar os 16 melhores clubes europeus e dar início às oitavas de final.
> Veja a tabela da Champions League
Classificação
A qualificação dos clubes para a disputa da Champions League permanecerá sendo via os campeonatos nacionais. Além destas vagas, dois times irão entrar pelo coeficiente de clubes dos últimos cinco anos, o que tende a privilegiar equipes tradicionais.
Cutucada
Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou a importância dos campeonatos domésticos e da Champions League como um sonho para qualquer equipe se tornar campeã do continente.
- O novo formato mantém o princípio de que a performance nacional é chave para a qualificação. Este modelo segue vivo por conta do sonho de todos os times da Europa em participar da Champions League graças aos resultados obtidos no campo.

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