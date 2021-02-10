Uefa altera local de jogo entre Atlético de Madrid e Chelsea pelas oitavas de final da Champions League

A Uefa confirmou que o primeiro duelo entre Atlético de Madrid e Chelsea pela Champions League será realizado na Romênia. A mudança se dá por conta das rígidas restrições impostas pelo governo britânico a quem chega na Inglaterra vindo da Espanha. Com isso, a partida que acontece no próximo dia 23 de fevereiro será em campo neutro.- A Uefa confirmou que o primeiro jogo do Chelsea nas oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid será jogada na Arena Nationala, em Bucareste. A data do confronto marcado para o dia 23 de fevereiro permanece a mesma. O segundo jogo será no Stamford Bridge no dia 17 de março - comunicou o Chelsea em nota.