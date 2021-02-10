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Uefa altera local de jogo entre Atlético de Madrid e Chelsea pelas oitavas de final da Champions League

Por conta de rígidas restrições do governo britânico, partida não poderia ser disputada na Espanha. Manchester City e Liverpool também mudaram seus locais de jogos...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 10:14

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:14

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
A Uefa confirmou que o primeiro duelo entre Atlético de Madrid e Chelsea pela Champions League será realizado na Romênia. A mudança se dá por conta das rígidas restrições impostas pelo governo britânico a quem chega na Inglaterra vindo da Espanha. Com isso, a partida que acontece no próximo dia 23 de fevereiro será em campo neutro.- A Uefa confirmou que o primeiro jogo do Chelsea nas oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid será jogada na Arena Nationala, em Bucareste. A data do confronto marcado para o dia 23 de fevereiro permanece a mesma. O segundo jogo será no Stamford Bridge no dia 17 de março - comunicou o Chelsea em nota.
> Veja a tabela da Champions League
Além deste duelo, os jogos entre Manchester City contra Borussia Monchengladbach e Liverpool diante do RB Leipzig também foram alterados para Budapeste, na Hungria. Na Liga Europa, a Uefa busca uma alternativa para o segundo confronto entre Benfica e Arsenal, que seria em Londres, mas encontra dificuldades e o jogo ainda não tem um local definido.

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