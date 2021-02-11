Udinese admite provável saída de Rodrigo de Paul ao fim da temporada

Rodrigo de Paul, meio-campista da Udinese, deve deixar o clube italiano ao fim desta temporada, segundo o diretor esportivo Pasquale Marino. O Liverpool e o Leeds são os dois principais interessados na contratação do argentino e apesar do contrato até 2024, o clube de Udine considera a saída como inevitável.Além dos ingleses, Juventus e Inter de Milão também pensam em contar com o atleta na próxima época. O próprio jogador admitiu que não saberia dizer quando seria seu último dia atuando com a camisa da Udinese. O valor de mercado do argentino, segundo o “Transfermarkt”, é na faixa dos 35 milhões de euros (R$ 229 milhões).