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futebol

Udinese admite provável saída de Rodrigo de Paul ao fim da temporada

Meio-campista argentino está cotado para se transferir para o Liverpool, Leeds, Juventus ou Inter de Milão. Diretor da Udinese afirma que será difícil segurar o camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 09:34

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:34

Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
Rodrigo de Paul, meio-campista da Udinese, deve deixar o clube italiano ao fim desta temporada, segundo o diretor esportivo Pasquale Marino. O Liverpool e o Leeds são os dois principais interessados na contratação do argentino e apesar do contrato até 2024, o clube de Udine considera a saída como inevitável.Além dos ingleses, Juventus e Inter de Milão também pensam em contar com o atleta na próxima época. O próprio jogador admitiu que não saberia dizer quando seria seu último dia atuando com a camisa da Udinese. O valor de mercado do argentino, segundo o “Transfermarkt”, é na faixa dos 35 milhões de euros (R$ 229 milhões).
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na atual edição do Campeonato Italiano, De Paul participou de 20 jogos, fez cinco gols e deu duas assistências. Na Inglaterra, seu nome é especulado como um possível substituto para a saída de Wijnaldum do Liverpool, mas para o diretor da Udinese, o jogador possui características para atuar em qualquer grande clube europeu.

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