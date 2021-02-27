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Uberlândia x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Será a estreia da Raposa no Estadual e na temporada 2021, com novo treinador e elenco reformulado...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 21:53

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 21:53

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro estreia em 2021 contra o Uberlândia, neste sábado, 27 de fevereiro, às 16h30, pelo Campeonato Mineiro. O duelo será no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro. A equipe celeste vai estrear alguns de seus reforços, como Matheus Neris, Marcinho, Matheus Barbosa e Felipe Augusto.Outra novidade é a presença do técnico Felipe Conceição, que retorna ao futebol mineiro depois de boa passagem pelo América-MG. Pelos lados do Verdão, a meta é ir além da campanha de 2020 e brigar pelo G4 do Estadual e se garantindo na Série D do Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​Uberlândia x CruzeiroData: 27 de Fevereiro de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva Assistentes: Felipe Alan da Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes AntunesOnde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
UBERLÂNDIA (Técnico: Tuca Guimarães)
Marcão, Éverton, Maílson, Bruno Maia e Gilmar; Nikolas Farias, Lucas Paranhos, Felipe Recife e Filipe Ramon; Luizinho e ReisDesfalques: sem desfalques
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)
Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Paulo e Matheus Pereira; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sobis Desfalques: sem desfalques

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