Uberlândia x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro estreia em 2021 contra o Uberlândia, neste sábado, 27 de fevereiro, às 16h30, pelo Campeonato Mineiro. O duelo será no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro. A equipe celeste vai estrear alguns de seus reforços, como Matheus Neris, Marcinho, Matheus Barbosa e Felipe Augusto.Outra novidade é a presença do técnico Felipe Conceição, que retorna ao futebol mineiro depois de boa passagem pelo América-MG. Pelos lados do Verdão, a meta é ir além da campanha de 2020 e brigar pelo G4 do Estadual e se garantindo na Série D do Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​Uberlândia x CruzeiroData: 27 de Fevereiro de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva Assistentes: Felipe Alan da Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes AntunesOnde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM