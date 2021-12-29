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TV polonesa faz alerta ao Flamengo após anúncio de Paulo Sousa: 'Não se deixem enganar'

Nas redes sociais, jornalista polonês também teceu críticas à postura do técnico português, que deixa a Polônia para treinar o Rubro-Negro nas próximas duas temporadas...
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Publicado em 

29 dez 2021 às 20:16

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 20:16

Se depender das expectativas da "TVP Sport", a passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo será um fiasco. É o que indicou uma postagem da emissora polonesa em seu perfil oficial no Twitter, nesta quarta-feira, sobre o vídeo das primeiras palavras do português como novo técnico do clube carioca. - Não se deixem enganar - alertou a "TVP Sport", escrevendo em espanhol. Por falar no veículo polonês, que acompanhou de perto a trajetória de Paulo Sousa na seleção local em 2021, o jornalista Mateusz Borek, influente nacionalmente e que trabalha "TVP Sport", aproveitou o engajamento acerca da transação do comandante para criticá-lo.
- Ainda não entendo como pôde agir tão mal. Tinha chances de ir para a Copa do Mundo. Piekarski (polonês que atuou no Flamengo em 1997), avise a eles que quando alguém mais rico da Inglaterra ou Itália vir no próximo ano, o visionário vai cair sem qualquer sentimentos. Deixe-os preparados para uma possível recaída desde hoje - escreveu o jornalista.
Paulo Sousa rescindiu com a seleção polonesa após pagar a multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões. Ele assinou com o Flamengo até dezembro de 2023.
Crédito: PauloSousaassinoucomoFlamengoatédezembrode2023(Foto:Reprodução/Flamengo

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