TV polonesa faz alerta ao Flamengo após anúncio de Paulo Sousa: 'Não se deixem enganar'

Se depender das expectativas da "TVP Sport", a passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo será um fiasco. É o que indicou uma postagem da emissora polonesa em seu perfil oficial no Twitter, nesta quarta-feira, sobre o vídeo das primeiras palavras do português como novo técnico do clube carioca. - Não se deixem enganar - alertou a "TVP Sport", escrevendo em espanhol. Por falar no veículo polonês, que acompanhou de perto a trajetória de Paulo Sousa na seleção local em 2021, o jornalista Mateusz Borek, influente nacionalmente e que trabalha "TVP Sport", aproveitou o engajamento acerca da transação do comandante para criticá-lo.