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futebol

TV Gazeta reexibe, neste domingo, a despedida de Garrincha, em 1973

'Jogo da Gratidão' foi um amistoso entre a Seleção Brasileira e uma Seleção do Mundo, e arrecadou fundos para o próprio ex-jogador, ídolo do futebol mundial...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 20:00

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 20:00

Crédito: Reprodução
É para matar saudade. A TV Gazeta reprisa, neste domingo, às 21 horas, o "Jogo da Gratidão". O amistoso, disputado no Maracanã, em 1973, teve renda destinada ao ex-jogador, que se aposentava oficialmente naquele instante. O jogo será atração do programa "Mesa Redonda".
Um dos jogadores mais conhecidos do mundo, pela genialidade em campo e personalidade fora dele, o ex-ponta-direita morreu em 1983, aos 49. Anjo das Pernas Tortas, Alegria do Povo... apelidos e história inesquecíveis.
A partida que será reexibida teve personagens famosos até hoje. Ps ex-árbitros Armando Marques e Arnaldo Cézar Coelho; outras lendas brasileiras, como Pelé, Jairzinho e Rivelino; e estrangeiros também históricos, como Andrada e Pedro Rocha.E MAIS:Maracanã 70 anos: 20 partidas inesquecíveis do Botafogo no estádioBotafogo assina contrato profissional com Matheus Nascimento até 2023 E MAIS:

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