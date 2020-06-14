TV Gazeta reexibe, neste domingo, a despedida de Garrincha, em 1973

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É para matar saudade. A TV Gazeta reprisa, neste domingo, às 21 horas, o "Jogo da Gratidão". O amistoso, disputado no Maracanã, em 1973, teve renda destinada ao ex-jogador, que se aposentava oficialmente naquele instante. O jogo será atração do programa "Mesa Redonda".

Um dos jogadores mais conhecidos do mundo, pela genialidade em campo e personalidade fora dele, o ex-ponta-direita morreu em 1983, aos 49. Anjo das Pernas Tortas, Alegria do Povo... apelidos e história inesquecíveis.