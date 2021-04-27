Turquia pode perder sede da final da Champions por surto de Covid-19

A Uefa pode mudar o local da final da Champions League nas próximas semanas, segundo o "Daily Mail". A entidade busca informações sobre a Turquia após o anúncio de que o país entrará em lockdown por conta do aumenro de casos de Covid-19 faltando cerca de cinco semanas para a decisão do torneio.A expectativa inicial era de que o último jogo da temporada europeia fosse realizado no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk e com a presença de nove mil torcedores das duas equipes que farão a partida. No entanto, a entrada de fãs ficará a cargo do governo turco.
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A Uefa descarta a possibilidade de mudar o local da final para Wembley, pois poderia ser um benefício para Manchester City ou Chelsea, que estão na semifinal da Liga dos Campeões. Além disso, os dois clubes estavam entre os fundadores da Superliga Europeia.