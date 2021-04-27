Turquia pode perder sede da final da Champions por surto de Covid-19

A Uefa pode mudar o local da final da Champions League nas próximas semanas, segundo o "Daily Mail". A entidade busca informações sobre a Turquia após o anúncio de que o país entrará em lockdown por conta do aumenro de casos de Covid-19 faltando cerca de cinco semanas para a decisão do torneio.A expectativa inicial era de que o último jogo da temporada europeia fosse realizado no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk e com a presença de nove mil torcedores das duas equipes que farão a partida. No entanto, a entrada de fãs ficará a cargo do governo turco.