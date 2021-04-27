AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Turquia pode perder sede da final da Champions por surto de Covid-19

Uefa estuda alternativas, mas tem resistência em definir final em Wembley, podendo beneficiar ingleses que estão na semifinal e foram fundadores da Superliga...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:54
Crédito: Uefa não mudou local da final da Champions de maneira oficial (Divulgação
A Uefa pode mudar o local da final da Champions League nas próximas semanas, segundo o "Daily Mail". A entidade busca informações sobre a Turquia após o anúncio de que o país entrará em lockdown por conta do aumenro de casos de Covid-19 faltando cerca de cinco semanas para a decisão do torneio.A expectativa inicial era de que o último jogo da temporada europeia fosse realizado no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk e com a presença de nove mil torcedores das duas equipes que farão a partida. No entanto, a entrada de fãs ficará a cargo do governo turco.
> Veja a tabela da Champions League
A Uefa descarta a possibilidade de mudar o local da final para Wembley, pois poderia ser um benefício para Manchester City ou Chelsea, que estão na semifinal da Liga dos Campeões. Além disso, os dois clubes estavam entre os fundadores da Superliga Europeia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester city real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As dúvidas que pairam sobre o mais cotado para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido
Imagem de destaque
Como De la Espriella construiu sua fortuna e os negócios questionáveis envolvendo o vencedor das eleições na Colômbia
Imagem de destaque
O movimento católico ultraconservador que desafia o papa e cresce no Brasil com missa em latim e padre de costas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados