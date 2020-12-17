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Túlio Lustosa garante que Gatito poderá entrar em campo pelo Botafogo contra o Corinthians

Gerente de futebol afirma que goleiro tem se recuperado de lesão no joelho e estará apto para o duelo do dia 27 de dezembro, o último de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 15:23

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 15:23

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O tempo de espera para o torcedor do Botafogo voltar a ver Gatito Fernández fica cada vez menor. Quem garantiu isto foi Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro. Em entrevista ao programa "Os Donos da Bola", da Band, o dirigente afirmou que o goleiro estará à disposição de Eduardo Barroca contra o Corinthians, no dia 27 de dezembro.
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- O Gatito está concluindo o processo de transição. Está muito próximo de retornar e espero que no próximo jogo já esteja apto a nos ajudar, porque é uma figura importante. Não que o (Diego) Cavalieri esteja mal, pelo contrário. No outro jogo, depois do Coritiba (Corinthians), o Gatito estará apto - afirmou.
O goleiro tem um edema ósseo no joelho direito e não entra em campo pelo Botafogo desde o dia 23 de setembro, no empate sem gols contra o Vasco, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, em São Januário.
Depois, o goleiro passou a sentir dores na região. Mesmo assim, foi convocado por Eduardo Berizzo para os primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Botafogo recomendou à Federação Paraguaia de Futebol que o goleiro não entrasse em campo pela condições físicas.
Isto, porém, não foi respeitado: Gatito atuou no empate em 2 a 2 diante do Peru, no dia 8 de outubro. Consequentemente, a lesão no joelho piorou. O goleiro voltou a treinar com bola e no campo anexo do Estádio Nilton Santos apenas durante esta semana.

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